В Новосибирске прошёл благотворительный показ мультфильмов для семей участников СВО

В Концертном комплексе имени Владимира Маяковского 2 июня состоялся всероссийский благотворительный спецпоказ мультфильмов, приуроченный ко Дню российского предпринимательства и 90-летнему юбилею известной киностудии. Праздник объединил семьи с детьми, включая родных участников специальной военной операции, представителей бизнеса и партнёров проекта.

Организаторами выступили Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», профильные комитеты по развитию молодёжного предпринимательства и индустрии детских товаров и услуг, а также киностудия «Союзмультфильм». Мероприятие прошло при поддержке мэрии Новосибирска, фонда «Защитники Отечества», «Движения первых» и генерального партнёра — ПАО «Сбербанк».

Основная цель акции — организовать бесплатный и содержательный досуг для детей в рамках празднования Дня российского предпринимательства, поддержать семьи защитников Отечества, создать благоприятную атмосферу для совместного отдыха, а также популяризировать социальную роль предпринимательства и отечественную анимацию, которая способствует сохранению культурных ценностей и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Перед началом кинопоказа для гостей работали интерактивные площадки и мастер-классы. Дети и родители рисовали, изготавливали значки, занимались гончарным мастерством, посетили бьюти-бар и познакомились с выставкой спортивных автомобилей «Сибирской Дрифт серии». Также была организована фотозона с профессиональным фотографом.

С приветственным словом к участникам обратились член Совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Остахов, заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики – начальник управления культуры мэрии Новосибирска Иван Михеев, а также руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Эдуард Коложвари.

«Для нас важно не только поддерживать предпринимателей региона, но и реализовывать социально значимые проекты, объединяющие семьи, бизнес и общество. Такие мероприятия помогают создавать атмосферу добрососедства, вовлекать предпринимателей в благотворительные инициативы и формировать позитивную среду для развития детей», — отметил Виктор Остахов.

После торжественной части состоялся спецпоказ мультфильмов киностудии «Союзмультфильм», который собрал более 500 зрителей. Большинство лент были посвящены финансовой грамотности подрастающего поколения. Вместе с любимыми героями «Простоквашино» юные зрители научились правилам обращения с деньгами, узнали о накоплениях, тратах, карманных деньгах и банковских картах, а также о том, как распознать мошенников и не попасть под их влияние.

Завершением праздника стал масштабный розыгрыш подарков от партнёров: А8-групп, Гражданской правовой компании, квест-центра «Квестляндия», «Киндер квеста», консалтингового агентства СЕРВИС, мужского бизнес-клуба «Первые», студии танца «Галатея», бренда детского рисунка «Я так вижу», ITConstruct, «Прятки 5.0», Гончарной школы «Колокол» и Высшей школы бизнеса НГУЭУ. Участники получили сертификаты, настольные игры, сувениры, подарочные наборы, портативные колонки и другие призы.

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выразило благодарность за вклад в организацию мероприятия Концертному комплексу имени В. Маяковского, информационно-аналитическому порталу Infopro54, ведущему и организатору мероприятий Александру Залогину, фотографу Александру Непомнящих, а также компаниям, предоставившим минеральную воду «Легенда Сибири», типографии «Атмосфера», группе компаний «Диа-Веста», Turkot Motors Studio, пространству детской красоты Wonder Wood, детскому центру Kinderum и АНО «СИБИРЬ МОТОСПОРТ».

Организаторы отмечают, что реализация подобных инициатив способствует развитию социальной ответственности предпринимательского сообщества. Благодаря поддержке партнёров и гостей удалось создать настоящий семейный праздник.