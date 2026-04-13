«Союзмультфильм» подал иск к новосибирскому ИП на 2,3 миллиона рублей

Киностудия «Союзмультфильм» в текущем году подала 25 исков к новосибирским индивидуальным предпринимателям. Известный производитель мультфильмов требует выплатить компенсации за нарушение исключительных прав. Infopro54 изучил документы и выяснил, что среди дел есть одно с необычно большой суммой.

«Союзмультфильм» проводит планомерную работу по защите авторских прав на персонажи своих мультфильмов и исключительных прав на соответствующие товарные знаки: ежегодно в арбитражные суды регионов подаются десятки соответствующих исков. Чаще всего нарушения прав выявляются в ходе закупок в мелких торговых точках игрушек и детских товаров с изображениями мультипликационных героев. Цена каждого иска — от 50 до 200 тысяч рублей. Но в марте этого года «Союзмультфильм» подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск с требованием взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 2 313 634 рублей. Ответчиком выступает новосибирский индивидуальный предприниматель, у которого согласно базе данных Rusprofile основным видом деятельности является оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а в качестве дополнительных указано ещё 38 видов деятельности, среди которых есть розничная торговля играми и игрушками. В определении суда о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания нет информации о товарных знаках и персонажах, исключительные права на которые были нарушены, как и других деталях. Но, учитывая историю других подобных дел, можно предположить, что речь идёт не об одном или двух товарах, приобретённых в ходе контрольной закупки, а о большом перечне, который и определил цену иска.

Анализ других исковых заявлений от «Союзмультфильма» показывает, что в этом году чаще всего киностудия судится с ИП из-за Чебурашки. Этот персонаж популярен, и на нём пытаются заработать.

— На Чебурашке уже многие мелкие торговые точки погорели. Как только новый фильм выходит, всё с Чебурашкой хорошо продаётся: от мелочёвки в виде блокнотов и карандашей до рюкзаков и одежды с его изображением. В декабре и январе, я знаю, в Новосибирске были контрольные закупки товаров по обычной схеме: у торговцев покупали товар и снимали это на камеру. У меня киоски детской одежды в подземном переходе и в одном районном ТЦ. Я через суд по Чебурашке проходила два года назад, заплатила по иску почти 180 тысяч рублей, теперь, как говорится, на воду дую. К моим соседям по ТЦ приходили с контрольной закупкой в этом году, теперь там тоже ждут иск, — рассказала Infopro54 новосибирская предпринимательница.

В январе 2026 года в прокат вышел фильм «Чебурашка 2». В Новосибирске на новогодних каникулах он стал лидером кинопроката. Добавим, что поводом для требования компенсаций становится незаконное использование изображений и других мультипликационных персонажей, созданных на киностудии «Союзмультфильм». В прошлом году были иски по персонажам Волк и Заяц из «Ну, погоди!». В этом году есть иск по Волку из мультфильма «Жил-был пёс».

Ранее редакция рассказывала, что суд обязал новосибирского предпринимателя выплатить компенсацию Dior и Chanel.