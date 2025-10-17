Рекламодателям

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Толмачево

  • 17/10/2025, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Заказчику пришлось заменить светосигнальное оборудование в рамках импортозамещения

Главгосэкспертиза России рассмотрела изменения в проекте реконструкции аэропорта Толмачево. Это следует из сообщения ведомства. Проектные решения корректируются в соответствии с изменениями в задании, вызванными новыми условиями и задачами развития аэропорта.

— В частности, изменения затронули технические решения в части светосигнального оборудования в связи с импортозамещением, — рассказала главный эксперт проекта Алла Клюева.

В ходе экспертного сопровождения сотрудники Главгосэкспертизы изучили изменения в устройстве дренажно-насосной станции, системах связи и управления оборудованием, а также других инженерных объектов и коммуникаций.

Напомним, в июне в Новосибирске были подведены итоги торгов по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная цена контракта составляла 6,59 млрд рублей. На тендер была подана всего одна заявка от компании АО «Новосибирскавтодор», с которой заключен контракт.

Победитель должен построить площадку  для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (ППО ВС ПОЖ) — 318,1 млн рублей (цена снижена на 8 млн рублей), а также три рулёжные дорожки, стоимость которых составляет почти 102, 56 и 710,7 млн рублей. Кроме того, подрядчик установит светосигнальное оборудование (106,4 млн), радиолокационная станция обзора летного поля (19,6 млн), метеооборудование (44,4 млн) и специальное подземное сооружение для сбора стоков (55 млн).

В перечень работ также включено создание основную аварийно-спасательную станции (ОАСС) — 599,3 млн рублей, учебно-тренировочный комплекс (19,1 млн рублей), а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения. Цена по каждой из позиций тендера незначительно снижена.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2027 года.

На этой неделе стало известно, что Толмачево получит резервную линию электросетей за 250 миллионов рублей. Сейчас аэропорт потребляет 14 мегаватт из возможных 20. К 2030 году мощность хотят увеличить до 30 мегаватт. Сейчас аэропорт питается от двух линий электропередач, которые проходят по одним опорам. Новая резервная линия повысит надежность электроснабжения.

Ранее редакция сообщала о том, что на контроль за реконструкцией Толмачево в Новосибирске выделили 70 млн рублей.

Источник фото: Infopro54, Автор — Gensa Gensa

Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : экспертиза Толмачёво аэропорт


