В уголовном деле директора Новосибирского КБК нашли фальсифицированные подписи

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Защита настаивает на невиновности предпринимателя

В Новосибирском районном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, где обвиняемым выступает генеральный директор и акционер АО «НКБК» Игорь Диденко. С 2024 года он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды, повлекшее тяжкие последствия). При этом прокуратура заявила к компании гражданский иск о возмещении вреда на сумму более 243 млн рублей.

На судебном заседании 16 февраля 2026 года суд огласил результаты проведенной по делу почерковедческой экспертизы, которой установлено, что подписи в должностной инструкции генерального директора выполнены не Диденко, а другим лицом с подражанием подписи. В этом судебном заседании обвинитель отказался от допроса свидетелей, экспертов.

— Проведенной по делу почерковедческой экспертизой установлен факт фальсификации документа, на котором основано обвинение (подписи в нем выполнены не Диденко, а иным лицом). Экспертиза подтверждает отсутствие состава преступления. Субъект преступления в настоящий момент не установлен, версия следствия экспертизой опровергается, — заявил защитник Игоря Диденко адвокат Евгений Деменчук.

После оглашения результатов экспертизы государственный обвинитель отказался от допроса свидетелей обвинения и экспертов.

4 марта 2026 года состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, где прокуратура приобщила документы о снижении размера вреда до 195 млн рублей. Евгений Деменчук констатировал, что к марту 2026-го обвинение признало недостоверность расчета вреда и его завышение почти на 50 млн рублей.

Адвокат также заявил, что защита не согласна с новым расчетом экологического ущерба.

— Суд приступил к исследованию письменных доказательств, среди которых отсутствует экспертиза, подтверждающая наличие тяжких последствий для природы (что является обязательным признаком состава преступления по ст. 246 УК РФ), на что на стадии следствия указывала как защита, так и прокуратура области, — пояснил Деменчук.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась в 2022 году. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв в поселке Красный Яр, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

29 января 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» в пользу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора суммы ущерба, нанесенного почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 243,6 млн рублей. В марте на решение по иску в суд поступили три апелляционные жалобы. В октябре 2025 года суд отменил взыскание 243 млн с картонно-бумажного комбината в Новосибирске. Дело было передано на новое рассмотрение.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес в Новосибирске получил сигнал о пересмотре практики экологических споров. Отмена решения по НКБК может стать прецедентом при взаимодействии предпринимателей и власти. 

Фото Infopro54, автор: Алексей Цилер.

