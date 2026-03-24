Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Работа по реализации этого проекта в Новосибирской области началась почти четыре года назад

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

—  Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории —  более 25 тысяч кв. м., —  рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

По ее словам, при ее проектировании была решена сложная техническая задача по созданию подземной части на глубине свыше 15 м. Это потребовало научно-технического обоснования проектных решений. В состав проекта также входит создание контрольно-пропускного пункта, пожарных резервуаров, накопителей дождевых стоков и т.д.

Застройщиком проекта является МУП «Комбинат бытовых услуг», генеральным проектировщиком  —  ООО «Тандем».

Напомним, в 2022 году сообщалось, что Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов на тот момент превышала 2 млрд рублей.

В 2023 году ООО «Тандем» (Ульяновская область) выиграло тендер на проектирование и строительство водозабора. Цена контракта на тот момент составляла 610 млн рублей. МП «Метро МиР» пыталось оспорить результаты тендера, но это сделать не удалось.

Завершить строительство объекты планировалось до 30 ноября 2024 года. Источники финансирования строительства: 80% — средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 20% — средства бюджета Новосибирской области.

Действующий водозабор из Новосибирского водохранилища был введен в эксплуатацию в 1976-1978 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что котельная, которую планировалось построить Бердске на средства Фонда реформирования ЖКХ, до сих пор не введена в эксплуатацию. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России
На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Автор: Оксана Мочалова

Для многих жителей многоквартирных домов балкон становится местом, где годами копится старая мебель, стройматериалы и сезонные вещи. Однако такой способ хранения может обернуться не только обрушением конструкции, но и реальными штрафами — до 15 тысяч рублей.

Как поясняют эксперты, основная опасность захламленных балконов заключается в повышенной пожарной опасности. Старые предметы интерьера представляют собой источник повышенной опасности, поскольку достаточно случайно попавшего окурка, чтобы начался пожар. Кроме того, в некоторых домах балконы технически являются частью путей эвакуации — через пожарные люки и лестницы.

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

Автор: Артем Рязанов

В числе лидеров по количеству укусов по итогам 2025 года оказались Удмуртия, Красноярский край, Новосибирская, Костромская, Иркутская и Кировская области. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».

— От укусов клещей в 2025 году в компании были застрахованы порядка 323 тысяч человек, а за медицинской помощью обратились 6,5 тысячи клиентов, — рассказала заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова.

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Сотрудники министерства труда и социального развития Новосибирской области проинформировали, что ежемесячные пособия семьям, пострадавшим от потери части дохода, будут начисляться не позднее 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты осуществлялись по мере обработки поступивших обращений, а с апреля по ноябрь средства будут поступать на счета граждан регулярно, в установленные сроки.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что, следуя указаниям губернатора Андрея Травникова, формируется наиболее результативная система поддержки населения области. Особое внимание уделяется оперативной, профессиональной работе с каждым заявлением на социальную помощь за утраченный скот.

На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Автор: Юлия Данилова

Объем регионального рекламного рынка Новосибирской области в 2025 году составил 2,4 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, он практически не изменился (+1%). Это соответствует общероссийскому тренду: суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета объемов московского регионального рынка) по всем основным медиасегментам в 2025 году превысил 125 млрд руб., что больше объема предыдущего 2024 года всего лишь на 1%, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Для сравнения, омский рекламный рынок показал прирост в 10% до 1,14 млрд рублей. Красноярский сократился на 1% — до 1,5 млрд рублей.

Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России

Автор: Артем Рязанов

Лишь 10% из более чем 52 тысяч садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в России обладают официально оформленными правами на общее имущество. Отсутствие таких прав является ключевой проблемой для их газификации. Об этом статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий рассказал в канале Росреестра в социальной сети Max.

Бутовецкий также отметил, что Росреестр представил в правительство РФ законопроект, предусматривающий установление права долевой собственности на общее имущество для владельцев садовых участков без необходимости дополнительных процедур, подобно тому, как это делается с общим имуществом в многоквартирных домах. Данное нововведение должно упростить процесс оформления прав.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

