Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

— Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории — более 25 тысяч кв. м., — рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

По ее словам, при ее проектировании была решена сложная техническая задача по созданию подземной части на глубине свыше 15 м. Это потребовало научно-технического обоснования проектных решений. В состав проекта также входит создание контрольно-пропускного пункта, пожарных резервуаров, накопителей дождевых стоков и т.д.

Застройщиком проекта является МУП «Комбинат бытовых услуг», генеральным проектировщиком — ООО «Тандем».

Напомним, в 2022 году сообщалось, что Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов на тот момент превышала 2 млрд рублей.

В 2023 году ООО «Тандем» (Ульяновская область) выиграло тендер на проектирование и строительство водозабора. Цена контракта на тот момент составляла 610 млн рублей. МП «Метро МиР» пыталось оспорить результаты тендера, но это сделать не удалось.

Завершить строительство объекты планировалось до 30 ноября 2024 года. Источники финансирования строительства: 80% — средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 20% — средства бюджета Новосибирской области.

Действующий водозабор из Новосибирского водохранилища был введен в эксплуатацию в 1976-1978 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что котельная, которую планировалось построить Бердске на средства Фонда реформирования ЖКХ, до сих пор не введена в эксплуатацию.