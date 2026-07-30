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Общество

На фестивале «ВИВА АВИА!» под Новосибирском отменили шоу беспилотников

Автор: Артем Рязанов

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Причина — в безопасности

Авиашоу «ВИВА АВИА!», запланированное на начало августа на аэродроме Мочище, лишилось выступления беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил журналистам Александр Осокин, глава Совета региональной общественной организации авиации общего назначения «Аэродром Мочище».

— Я уже говорил о том, что многое у нас предусматривалось, в том числе шоу дронов. Были реальные договоренности, мы были готовы подписывать договор. Но в связи с ситуацией мы наши договоренности отложили до следующего раза, потому что ситуация непростая. И чтобы мероприятие прошло хорошо, безопасно, мы исключили некоторые номера из программы, — рассказал Осокин.

С 1 по 2 августа на аэродроме Мочище под Новосибирском пройдет XV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Мероприятие организовано в поддержку Вооруженных сил России.

Программа фестиваля включает:

  • воздушные выступления пилотных групп ВКС России;
  • одиночные и групповые полеты гражданской авиации и авиации общего назначения;
  • показы раритетных самолетов разных эпох;
  • полеты воздушных шаров, парашютные прыжки и купольная акробатика;
  • полеты дельтапланов, мотопарапланов и авиамоделей;
  • запуск воздушных змеев.

Ранее редакция сообщала о том, что рекордсменка Гиннесса из Сибири приняла участие в кулинарном шоу.

Источник фото: правительства Новосибирской области / Автор: пресс-служба

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : БПЛА аэродром Мочище авиашоу «ВИА АВИА!»

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Спрос на букеты невесты в 2026 году вырос почти на 60% в Новосибирске

Последний месяц лета на Руси традиционно считался периодом свадеб. Еще в Древнем Риме верили, что брачные союзы, заключенные в августе, благословлены солнцем. Это значит, что семейная жизнь будет крепкой, а любовь и страсть между супругами не угаснут на протяжении всей жизни. Зная об этих традициях, многие новосибирские молодожены стремятся заключить брак именно в этом месяце.

Свадебные торжества требуют значительных затрат. Общий чек на проведение праздника повышается с каждым годом. Аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow в ответ на запрос infopro54 подсчитали, что только традиционный букет невесты новосибирским молодоженам в среднем обойдется в 4 400 рублей.

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Энтеровирус в лагере под Новосибирском подтвердили официально

Автор: Артем Рязанов

Лабораторные анализы отдыхающих в детском лагере «Чкаловец» (Искитимский район) дали положительный результат на энтеровирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

Сейчас ведомство завершает эпидемиологическое расследование. Уже установлено: источником заражения стал один из прибывших детей — вирус попал в лагерь извне, а не возник внутри из-за нарушений санитарных норм. Тем не менее, в рамках проверки специалисты взяли пробы питьевой воды, продуктов, воды из открытого водоёма, а также смывы с поверхностей в пищеблоке и образцы дезинфицирующих растворов. Результаты этих исследований позволят окончательно исключить другие версии.

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На Ипподроме с 10 августа начнут осушать дороги

С 10 августа в Новосибирске стартуют масштабные работы по реконструкции ливневой канализации на Ипподромской магистрали. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Основные работы пройдут на развязке перед четвертым мостом и на соседних участках. Именно этот участок во время дождей регулярно затапливает, и тогда движение здесь парализует.

Городские власти разработали комплексный план борьбы с подтоплениями. Специалисты восстановят два каскада дождеприемных лотков — на пересечении улиц Зыряновской и Сакко и Ванцетти, а также на улице Маковского. Кроме того, у дома № 26 на Серебренниковской появится новая монолитная камера для сбора воды, которую подключат к коллектору реки Каменки.

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Новосибирский ИП заплатит 58 600 ₽ за контрафактный павловопосадский платок

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск открытого акционерного общества «Павловопосадская платочная мануфактура» к индивидуальному предпринимателю Махмаду Ш. С бизнесмена взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав на рисунок платка «Тайна сердца».

Ранее Infopro54 рассказывал о начале этого судебного процесса. Сейчас стало известно, сколько в общей сложности придётся заплатить ИП по данному делу. Редакция ознакомилась с решениями суда.

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В России запускают реестр всех банковских карт

Автор: Артем Рязанов

С 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт. В реестр попадут все действующие пластиковые и цифровые карты, выпущенные российскими банками. Это касается даже старых карт международных платежных систем Visa и Mastercard, а также тех карт, у которых официально истек срок, но банк все еще позволяет ими пользоваться.

Новую систему создают для борьбы с мошенниками и «дропперами» — людьми, которые за деньги передают свои карты злоумышленникам для обналичивания похищенных средств. В финансовой сфере отмечают, что хотя мера и полезная, у клиентов возникает много вопросов по поводу ее работы. Об этом РИА Новости рассказал председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.

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В Новосибирской области из‑за рапса выросла пестицидная нагрузка на почвы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в июле объём обработки посевов гербицидами на 4,5% превысил плановые показатели. Это указано в сводке регионального Минсельхоза от 28 июля (документ есть в распоряжении редакции). Infopro54 выяснил, с чем связан этот рост и к каким проблемам он может привести.

В указанной сводке говорится именно о гербицидах — химических веществах, которые используются для уничтожения сорняков. Это только один из видов пестицидов. Есть ещё химические средства для борьбы с вредителями, болезнями растений и т. д. Агрономы говорят, что сельхозпредприятия региона используют всё больше пестицидов различных видов. И одна из причин — рапс.

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