На фестивале «ВИВА АВИА!» под Новосибирском отменили шоу беспилотников

Последний месяц лета на Руси традиционно считался периодом свадеб. Еще в Древнем Риме верили, что брачные союзы, заключенные в августе, благословлены солнцем. Это значит, что семейная жизнь будет крепкой, а любовь и страсть между супругами не угаснут на протяжении всей жизни. Зная об этих традициях, многие новосибирские молодожены стремятся заключить брак именно в этом месяце.

Свадебные торжества требуют значительных затрат. Общий чек на проведение праздника повышается с каждым годом. Аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow в ответ на запрос infopro54 подсчитали, что только традиционный букет невесты новосибирским молодоженам в среднем обойдется в 4 400 рублей.