На фестивале «ВИВА АВИА!» под Новосибирском отменили шоу беспилотников

Авиашоу «ВИВА АВИА!», запланированное на начало августа на аэродроме Мочище, лишилось выступления беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил журналистам Александр Осокин, глава Совета региональной общественной организации авиации общего назначения «Аэродром Мочище».
— Я уже говорил о том, что многое у нас предусматривалось, в том числе шоу дронов. Были реальные договоренности, мы были готовы подписывать договор. Но в связи с ситуацией мы наши договоренности отложили до следующего раза, потому что ситуация непростая. И чтобы мероприятие прошло хорошо, безопасно, мы исключили некоторые номера из программы, — рассказал Осокин.
С 1 по 2 августа на аэродроме Мочище под Новосибирском пройдет XV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Мероприятие организовано в поддержку Вооруженных сил России.
Программа фестиваля включает:
- воздушные выступления пилотных групп ВКС России;
- одиночные и групповые полеты гражданской авиации и авиации общего назначения;
- показы раритетных самолетов разных эпох;
- полеты воздушных шаров, парашютные прыжки и купольная акробатика;
- полеты дельтапланов, мотопарапланов и авиамоделей;
- запуск воздушных змеев.
Ранее редакция сообщала о том, что рекордсменка Гиннесса из Сибири приняла участие в кулинарном шоу.