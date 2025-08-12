Новосибирский автоэксперт высказался против выдачи водительских прав подросткам

Инициатива депутатов Госдумы снизить возраст получения водительских удостоверений до 16 лет вызывает скепсис у специалистов. Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области, считает, что 16-летний подросток еще не может адекватно оценивать ситуацию на дороге и нести ответственность.

— Я считаю, что наоборот, возраст выдачи прав нужно повысить до 20 лет, — заявил Ашурков.

По сообщению Atas.info, с этим согласны и эксперты в области подростковой психологии. По словам Юлии Щукиной, мозг человека полностью формируется только к 21 году. Особенно долго развиваются лобные доли, отвечающие за контроль и прогнозирование последствий наших действий.

— Мне не кажется правильным выдавать права подросткам в 16 и отпускать их одних на дорогу, если не будет специальных условий, помогающих им научиться контролировать себя, отвечать за себя, дорогу, последствия, а также компенсировать возможный вред, — отметила Щукина в отраслевом издании Psychologies.

Психолог считает, что получение водительских прав — это прежде всего ответственность за себя и других участников дорожного движения. Однако этот навык у многих подростков еще не развит.

Стоит отметить, что за 4 месяца 2025 года в городе Новосибирске зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие с участием детей (аналогичный период прошлого года – 67, +20,9%), в которых 85 несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 74, +14,8%), погибло 2 ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем. Ожидается, что поправки вступят в силу весной 2026 года.