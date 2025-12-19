Рекламодателям

Пропускной режим в школах Новосибирска ужесточают после нападений подростков

  • 19/12/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Пропускной режим в школах Новосибирска ужесточают после нападений подростков
Департамент образования проводит внезапные проверки частных охранных служб в школах и других учебных заведениях

За вторую декаду декабря в России произошли два трагических случая в школах. 15 декабря в Санкт-Петербурге ученик девятого класса, явившись в школу, чтобы исправить плохую оценку, нанёс несколько ножевых ранений своей учительнице по математике. На следующий день, 16 декабря, другой подросток пришёл в свою школу в подмосковном посёлке Горки-2, вооружённый ножом и перцовым баллончиком. Он напал на охранника. Кроме того, смертельное ранение получил 10-летний ученик образовательного учреждения. Оба подростка задержаны, против них возбуждены уголовные дела.

После анализа этих трагедий мэрия Новосибирска решила усилить меры безопасности в учреждениях образования города.

Специалисты департамента образования проводят внезапные проверки частных охранных служб, работающих в школах и других учебных заведениях. Кроме того, в школах и детских садах Новосибирска решено провести учения по отработке действий при вооруженном нападении. В тренировках примут участие учителя, охранники и дети. Цель — научить всех правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

— По поручению мэра города Новосибирска М. Г. Кудрявцева в связи с последними трагическими событиями образовательным организациям 16.12.2025 г. направлено письмо об усилении мер охранных мероприятий и пропускного режима, проведении дополнительных мероприятий, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, а также усиление индивидуальной работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в органах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, с целью исключения рисков возникновения подобных случаев, — говорится в ответе мэрии города на запрос редакции Infopro54.

В мэрии отметили, что в учреждениях оформлены паспорта безопасности. Установлена система видеонаблюдения для контроля пропускного и внутриобъектового режимов. Охранные функции выполняют сотрудники частных компаний и штатные вахтеры.

Организации третьей категории опасности и выше используют стационарные или ручные металлоискатели для досмотра людей, вызывающих подозрения у охраны. Все школы города оснащены системой передачи тревожных сигналов в подразделения войск национальной гвардии России.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске учителя и родители оценили безопасность школ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

