Психолог из Новосибирска объяснила подростковую жестокость после нападений школьников

В России участились случаи нападений подростков: 16 декабря в Подмосковье девятиклассник убил ученика младших классов, а 17 декабря в Ельце первокурсник ранил преподавателя.
Психолог Юлия Перепёлкина отметила, что агрессия у школьников может возникнуть из-за множества факторов, действующих в комплексе. Это может быть травля в школе и онлайн, чувство одиночества, семейные проблемы и другие стрессовые ситуации.
— Ещё одна причина – слабый родительский контроль и отсутствие участия в жизни ребенка, насилие или одиночество без поддержки взрослых. Данные учёных говорят, что на склонность к жестокости влияют агрессия в сообществе, в которое входит подросток, давление со стороны сверстников, депрессия, тревога, интерес к оружию и идеям смерти, — рассказала Перепёлкина изданию Горсайт.
Для профилактики родителям важно поддерживать доверительные отношения с детьми, быть внимательными к их эмоциональному состоянию и открыто обсуждать проблемы. По словам эксперта, тест на сайте проекта «Травли NET» поможет узнать, обижают ли ребёнка в школе.
Перепёлкина считает, что чтобы укрепить позитивное поведение и предотвратить буллинг, в школах нужно внедрять программы социально-эмоционального обучения. Но не стоит забывать и о школьном психологе. Он может выявить проблемы и улучшить атмосферу через диалог и тренинги с учениками.
— Научные исследования по этой теме подтверждают эффективность раннего вмешательства для предотвращения проявления жестокости, — указала психолог.
Ранее редакция сообщала о том, что пропускной режим в школах Новосибирска ужесточают после нападений подростков.
