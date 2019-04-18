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Станция Клещиха установила суточный рекорд погрузки

Отправлено за сутки 202 вагона грузов.
  • 18/04/2019, 11:50
Станция Клещиха установила суточный рекорд погрузки

Станция Клещиха Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги установила рекорд погрузки грузов, отправив за сутки 202 вагона, что составляет 5,8 тыс. тонн грузов. Таким образом, станция более чем вдвое превысила среднюю ежесуточную погрузку (93 вагона), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что большинство отправленных вагонов были погружены грузами в контейнерах.

В  I квартале 2019 года объем погрузки в Новосибирском регионе ЗСЖД составил 6,2 млн тонн грузов, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте в регионе погружено 2,3 млн тонн грузов, что на 11,5% больше, чем в марте 2018 года.

Фото: пресс-служба ЗСЖД

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