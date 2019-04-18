Новосибирская область примет чемпионат России по тяжелой атлетике

Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Новосибирской области с 24 июня по 1 июля при поддержке Правительства региона. Постановление об образовании оргкомитета по подготовке и проведению соревнований подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оргкомитету поручено в ближайшее время разработать план мероприятий по подготовке к чемпионату.

Отмечается, что чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в спортивном комплексе НГТУ с 24 июня по 1 июля. Ожидается участие около 300 спортсменов из более 50 регионов России, среди атлетов – сильнейшие представители сборной России. Соревнования включают в себя два упражнения: рывок и толчок.

Как отметили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, чемпионат России – один из главных этапов подготовки к формированию национальной команды для участия в чемпионате мира 2019 года. Награды будут разыграны среди мужчин и женщин в различных весовых категориях.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области