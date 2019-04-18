 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирская область примет чемпионат России по тяжелой атлетике

Он пройдет в спортивном комплексе НГТУ с 24 июня по 1 июля.
  • 18/04/2019, 12:36
Новосибирская область примет чемпионат России по тяжелой атлетике

Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Новосибирской области с 24 июня по 1 июля при поддержке Правительства региона. Постановление об образовании оргкомитета по подготовке и проведению соревнований подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оргкомитету поручено в ближайшее время разработать план мероприятий по подготовке к чемпионату.

Отмечается, что чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в спортивном комплексе НГТУ с 24 июня по 1 июля. Ожидается участие около 300 спортсменов из более 50 регионов России, среди атлетов – сильнейшие представители сборной России. Соревнования включают в себя два упражнения: рывок и толчок.

Как отметили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, чемпионат России – один из главных этапов подготовки к формированию национальной команды для участия в чемпионате мира 2019 года. Награды будут разыграны среди мужчин и женщин в различных весовых категориях.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

17/04/2019, 19:21
Стройматериалы для объектов инфраструктуры предстоящего Молодежного чемпионата по хоккею на стройплощадки доставят по реке.
Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

17/04/2019, 19:03
Навигацию планируют открыть на 10 дней раньше срока.
Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

17/04/2019, 18:51
Их отправят в круиз на теплоходах до Салехарда и обратно.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

Инфляция в Сибири в марте увеличилась до 5,7%

18/04/2019, 12:40

Станция Клещиха установила суточный рекорд погрузки

18/04/2019, 11:50

В Новосибирске объявлен конкурс на продолжение строительства перинатального центра

18/04/2019, 11:11

Федеральные автомобильные трассы закрыты для пассажирских автобусов

18/04/2019, 11:02

Регоператор придумал хитрый план для привлечения людей к «мусорным» договорам

18/04/2019, 10:49

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

17/04/2019, 19:21

Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

17/04/2019, 19:03

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

17/04/2019, 18:51

Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек

17/04/2019, 16:58

Студенты НГТУ НЭТИ создали «другое измерение»

17/04/2019, 16:47

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска