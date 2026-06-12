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Сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды

Автор: Юлия Данилова

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Страховщики включили область в список регионов, где посевная проходит в непростых условиях

Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

В Сибирском федеральном округе комплексный анализ, проведенный на основе данных дистанционного зондирования, выявил отклонения вегетационного индекса в семи регионах: Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Тыве.

— При этом на значительной части этих территорий наблюдаются отклонения на обширных площадях, — констатировали эксперты НСА.

Президент НСА Корней Биждов отметил глобальный характер нарастающих климатических рисков.

— В 2024-2025 годах агростраховщики НСА выплатили аграриям по договорам с господдержкой 17,7 млрд рублей. Из них 8,6 млрд рублей пришлось на убытки 2024 года и 9,1 млрд рублей — на убытки 2025 года. 91% от этой суммы направлен на возмещение убытков, вызванных именно климатическими рисками, — сообщил Биджов.

В Новосибирской области в первом квартале 2026 года страховые выплаты сельхозпроизводителям региона достигли 4 миллионов 343 тысяч рублей. Это почти в восемь раз больше, чем за тот же период 2025 года.

По официальной статистике, после 2020 года в России ежегодно происходит от 78 до 110 природных ЧС, в предыдущие пять лет их число не превышало 49 в год.

Напомним, по оценке сибирских агрономов, ключевой причиной задержек с посевной в этом году также является погода. Впрочем, судя по комментариям аграриев, на климатические аномалии в Новосибирской области накладывается рост цен на дизельное топливо.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии перетряхивают «посевные портфели» в попытке заработать. Судя по планам, сельхозпредприятия делают ставку на рапс и подсолнечник, а также на зернобобовые культуры. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : страхование посевная АПК

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Новосибирские аграрии перетряхивают «посевные портфели» в попытке заработать

Автор: Юлия Данилова

Общая посевная площадь в Новосибирской области в этом году составит 2 165 000 гектаров, на 20 000 больше уровня 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Гамза.

По его словам, посевные площади по зерновым и зернобобовым культурам увеличились по отношению к прошлому году на 55 000 гектаров. Напомним, по итогам 2025 года Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по производству гороха: в регионе намолотили 299,7 тысяч тонн этой культуры.

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«Крестьяне не будут работать лопатами и граблями»: дизельное топливо подорожало в Новосибирской области на 40%

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские аграрии не знают, что будут делать с урожаем, так как его себестоимость растет намного быстрее прогнозов. Об этом заявили депутаты регионального парламента на комитете по АПК.

— На прошлой неделе мне позвонил однокурсник и спросил: «Слушай, а как дальше жить? Как дальше сеять? С зимы стоимость дизельного топлива выросла на 40%». Я проверил, и эта информация подтвердилась. Зимой наше предприятие закупало топливо по 62 рубля за литр, а на этой неделе — 82 рубля за литр. То есть рост составил 40%. Как аграриям сеять, как выбирать культуры? Как вы планируете это решать? — поинтересовался депутат, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль у заместителя министра сельского хозяйства региона Дениса Гамзы.

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Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

Автор: Оксана Мочалова

На рынке страхования недвижимости в России фиксируется волнообразный рост интереса к защите квартир и домов от рисков, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Как показывает анализ запросов страховщиков, после каждого резонансного происшествия число обращений от владельцев жилья резко увеличивается.

В страховом Доме ВСК отметили, что стандартные полисы страхования жилья, покрывающие пожар, взрыв, аварии инженерных систем и падение посторонних предметов, обычно не предусматривают компенсацию ущерба от боевых дронов. По общему правилу страхового рынка, военные риски и террористические акты исключаются из базовых договоров.

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В рейтинг крупнейших владельцев земель РФ вошли компании, работающие в Сибири

Автор: Юлия Данилова

Крупнейшими агрохолдингами-владельцами земель, работающими в Сибири, по состоянию на май 2026 года стали ГК «ЭкоНива» (находится на 6 месте в России, 648 тысяч га по стране), «Сибагро» (12 место, 419 тысяч), «Черкизово» (13 место, 367 тысяч), «Доминант» (14, 350 тысяч), «КДВ Агрохолдинг» (14, 336 тысяч), «АЕОН Агро» + ГК «Азот» (18, 276 тысяч), ГК «Янта» (33, 197 тысяч), ГК «Саянмолоко» (42, 150 тысяч), АО «Нива» (45, 138 тысяч) и «Алтайская Продовольственная Компания» (48, 133 тысячи). Об этом говорится в докладе, посвященном четырнадцатому ежегодному рейтингу крупнейших владельцев сельхозземель РФ, который подготовила компания BEFL.

Среди компаний, которые за год увеличили свой земельный банк, — «АЕОН Агро» + ГК«Азот» (+36 тыс. га) и «Доминант» (+30 тыс. га).

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Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Автор: Артем Рязанов

Недавно назначенный заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства региона отчитался перед губернатором о состоянии дел в сельском хозяйстве. Андрей Михайлов сообщил, что все агрохозяйства приступили к прикатыванию почвы на своих полях.

— 100% хозяйств области вышли на прибивку влаги, ряд из них приступил к весенне-посевной кампании. Посевы озимых культур под урожай 2026 года проведены на площади 32 тысячи гектаров — это 154% от плана. Минеральных удобрений приобретено 97 тысяч тонн — это 50% от плана. Запас ГСМ на посевную по сравнению с прошлым годом выше на 25%, — заявил глава минсельхоза.

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Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

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