Сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды

Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

В Сибирском федеральном округе комплексный анализ, проведенный на основе данных дистанционного зондирования, выявил отклонения вегетационного индекса в семи регионах: Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Тыве.

— При этом на значительной части этих территорий наблюдаются отклонения на обширных площадях, — констатировали эксперты НСА.

Президент НСА Корней Биждов отметил глобальный характер нарастающих климатических рисков.

— В 2024-2025 годах агростраховщики НСА выплатили аграриям по договорам с господдержкой 17,7 млрд рублей. Из них 8,6 млрд рублей пришлось на убытки 2024 года и 9,1 млрд рублей — на убытки 2025 года. 91% от этой суммы направлен на возмещение убытков, вызванных именно климатическими рисками, — сообщил Биджов.

В Новосибирской области в первом квартале 2026 года страховые выплаты сельхозпроизводителям региона достигли 4 миллионов 343 тысяч рублей. Это почти в восемь раз больше, чем за тот же период 2025 года.

По официальной статистике, после 2020 года в России ежегодно происходит от 78 до 110 природных ЧС, в предыдущие пять лет их число не превышало 49 в год.

Напомним, по оценке сибирских агрономов, ключевой причиной задержек с посевной в этом году также является погода. Впрочем, судя по комментариям аграриев, на климатические аномалии в Новосибирской области накладывается рост цен на дизельное топливо.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии перетряхивают «посевные портфели» в попытке заработать. Судя по планам, сельхозпредприятия делают ставку на рапс и подсолнечник, а также на зернобобовые культуры.