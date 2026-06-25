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Блогер возмутился заляпанной жвачкой новой плитке в центре Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

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Некоторые молодые люди, выходя из заведений общепита, бросают жевательную резинку на тротуар

В Новосибирске на Красном проспекте испортили новую тротуарную плитку. Блогер Марат обратил на это внимание и поделился видео в соцсетях.

На видео запечатлено, как возле одного из кафе на тротуаре появились следы от жевательной резинки. Особенно пострадали недавно уложенные на центральной улице города плиты.

— Новосибирск, молодёжь, вы серьёзно? Новая плитка на Красном проспекте…, — недоумевает блогер.

В своём видео автор прошёлся по Красному проспекту и выразил недовольство поведением прохожих. Он отметил, что некоторые молодые люди, выходя из заведений, выбрасывают жвачку прямо на тротуар, что приводит к быстрому ухудшению внешнего вида дорожного покрытия.

Напомним, в прошлом году на центральных улицах Новосибирска, включая Красный проспект, были проведены работы по обновлению тротуарной плитки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на клубы тополиного пуха на улицах.

Источник фото:Magnific / Автор — freepik

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Красный проспект

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