Блогер возмутился заляпанной жвачкой новой плитке в центре Новосибирска

В Новосибирске на Красном проспекте испортили новую тротуарную плитку. Блогер Марат обратил на это внимание и поделился видео в соцсетях.

На видео запечатлено, как возле одного из кафе на тротуаре появились следы от жевательной резинки. Особенно пострадали недавно уложенные на центральной улице города плиты.

— Новосибирск, молодёжь, вы серьёзно? Новая плитка на Красном проспекте…, — недоумевает блогер.

В своём видео автор прошёлся по Красному проспекту и выразил недовольство поведением прохожих. Он отметил, что некоторые молодые люди, выходя из заведений, выбрасывают жвачку прямо на тротуар, что приводит к быстрому ухудшению внешнего вида дорожного покрытия.

Напомним, в прошлом году на центральных улицах Новосибирска, включая Красный проспект, были проведены работы по обновлению тротуарной плитки.

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