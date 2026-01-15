Жители Красного проспекта в Новосибирске жалуются на коммунальные проблемы

В Новосибирске жильцы и арендаторы дома на Красном проспекте, 33 жалуются на проблемы с обслуживанием здания. Недавний прорыв горячей трубы затопил подвал и первые этажи кипятком.

— По словам жильцов и представителей организаций, расположенных в доме, подобные аварии происходят не впервые. Несмотря на неоднократные обращения, ЖЭУ и управляющая компания, обслуживающие дом, до сих пор не смогли решить проблему изношенных коммуникаций, — рассказал новосибирец изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

Источник добавил, что из-за частых аварий страдают и жители, и организации. Имущество портится, работа нарушается, возникает угроза безопасности и здоровью людей.

Пострадавшие отмечают, что коммунальные службы лишь временно устраняют последствия аварий.

Жильцы отмечают, что аварийные ситуации происходят регулярно, а предпринимаемые меры лишь временно устраняют последствия, не решая проблему капитально. Люди боятся, что без срочных действий проблема будет возникать снова и снова.

Стоит отметить, что в здании находятся 18 коммерческих организаций. Среди них рестораны, кофейня, несколько магазинов, филиал банка, книжное пространство, арт-галерея и Новосибирский союз архитекторов. Часть из них расположены на цокольном этаже.

