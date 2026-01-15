Поиск здесь...
Жители Красного проспекта в Новосибирске жалуются на коммунальные проблемы

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Службы ограничиваются лишь временным решением

В Новосибирске жильцы и арендаторы дома на Красном проспекте, 33 жалуются на проблемы с обслуживанием здания. Недавний прорыв горячей трубы затопил подвал и первые этажи кипятком.

— По словам жильцов и представителей организаций, расположенных в доме, подобные аварии происходят не впервые. Несмотря на неоднократные обращения, ЖЭУ и управляющая компания, обслуживающие дом, до сих пор не смогли решить проблему изношенных коммуникаций, — рассказал новосибирец изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

Источник добавил, что из-за частых аварий страдают и жители, и организации. Имущество портится, работа нарушается, возникает угроза безопасности и здоровью людей.

Пострадавшие отмечают, что коммунальные службы лишь временно устраняют последствия аварий.

Жильцы отмечают, что аварийные ситуации происходят регулярно, а предпринимаемые меры лишь временно устраняют последствия, не решая проблему капитально. Люди боятся, что без срочных действий проблема будет возникать снова и снова.

Стоит отметить, что в здании находятся 18 коммерческих организаций. Среди них рестораны, кофейня, несколько магазинов, филиал банка, книжное пространство, арт-галерея и Новосибирский союз архитекторов. Часть из них расположены на цокольном этаже.

Ранее редакция сообщала о том, что в поезде «Новосибирск — Новокузнецк» щели в окнах заделали монтажной пеной.

Источник фото: Om1 Новосибирск

В поезде «Новосибирск — Новокузнецк» щели в окнах заделали монтажной пеной

Автор: Артем Рязанов

Пассажир поезда № 310 из Новосибирска в Новокузнецк заметил странность в вагоне № 12. Окна в купе оказались частично заделаны монтажной пеной. Это вызвало беспокойство о безопасности и удобстве поездки.

Официальный аккаунт «Российских железных дорог» (ОАО «РЖД») в ВКонтакте быстро ответил на вопрос.

Читать полностью

Тарифы на капремонт в 2026 году приятно удивят новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

Минимальный взнос на капремонт с одного квадратного метра помещения в многоквартирном доме в Новосибирской области в 2026 году не изменится и составит 19,29 рубля в месяц. На 2027 год минимальный взнос на капремонт установлен в размере 20,70 рубля, на 2028 год — в размере 22,12 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что с нового года в Новосибирской области может измениться расчет взносов на капремонт. Размер платежа будет зависеть от площади квартиры и наличия лифта. В домах без лифтов тариф останется прежним — 19,29 рубля за кв. м. В домах с лифтами возможен перерасчет. Минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием действуют уже в шести регионах Сибири. В среднем они в 1.5 раза выше, чем обычные минимальные.

Читать полностью

Новосибирцы застряли в деревне Пристань-Почта из-за снежного заноса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирцы с несовершеннолетним ребенком оказались в сложной ситуации. Накануне Рождества семья Кудиновых приехала в гости в деревню Пристань-Почта Колыванского района. Однако ночью дорогу замело снегом, и они не могут вернуться обратно.

Семья из области разместила в паблике «АСТ-54» крик о помощи. Они приехали в деревню Пристань-Почта в Колыванском районе 5 января и планировали остаться на Рождество. Однако утром 8 января они не смогли уехать, так как дороги в деревне оказались завалены сугробами.

Читать полностью

Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года управляющие компании (УК) многоквартирных домов в России будут обязаны вести отчеты о своей деятельности по единому образцу. Эти отчеты будут размещаться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это нововведение позволит лучше контролировать работу УК как со стороны вышестоящих органов, так и со стороны жильцов, сообщил Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В сентябре 2024 года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательной единой форме отчетности управляющих компаний перед жильцами многоквартирных домов. Эту форму утвердит Минстрой России. Также УК обяжут публиковать отчеты в системе ГИС ЖКХ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая мера сделает деятельность управляющих компаний более прозрачной. Жильцы смогут контролировать, как расходуются их деньги.

Читать полностью

Жители дома с аварийной крышей из Новосибирска обратились к президенту России

Автор: Артем Рязанов

Жители пятиэтажного дома № 7 на улице Рубиновой в новосибирском Академгородке обратились с жалобой на ежегодные потопы, которые начинаются с наступлением зимы. Они утверждают, что проблема кроется в аварийной крыше, которую признали таковой ещё в 2018 году.

Люди поясняют, что грязная вода проникает в квартиры через натяжные потолки и осветительные приборы. При включении верхнего света проводка трещит из-за влаги. С наступлением морозов слышен грохот от разрывающихся межпанельных швов. Власти и УК не реагируют на обращения. Местная жительница рассказывает, что ранее обращалась по этому вопросу и в мэрию, и в прокуратуру Советского района. По её словам, история борьбы за ремонт крыши тянется с 2018 года.

Читать полностью

В Госдуме анонсировали изменения в оплате ЖКХ с марта 2026 года

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта 2026 года сроки оплаты услуг ЖКХ в Новосибирской области изменятся. Теперь последним днем для оплаты станет 15-е число каждого месяца, а не 10-е, как сейчас. Соответствующий закон был принят Государственной Думой.

Документ также вводит новые сроки для выдачи платежных документов. Теперь их будут предоставлять с 1-го по 5-е число месяца. Эти изменения направлены на улучшение жизни граждан. Многие получают зарплату 12-го или 15-го числа, и новый порядок поможет избежать просрочек и пеней.

Читать полностью
Власть Общество

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Власть Недвижимость Общество

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Медицина

В Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов

Общество

В Бердске спецслужбы оцепили фуру у «Колорлона» из-за подозрительного груза

Бизнес Недвижимость

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Общество

Новосибирцев предупредили о схемах мошенничества со звонком из «автошколы»

Власть

Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

Общество

Хоккейный клуб «Сибирь» получил главного тренера команды

Власть

Мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году

Власть Недвижимость Общество

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Общество

Уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

Бизнес

После январского роста цен ФАС проверит тепличные комбинаты

Недвижимость

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

Бизнес

Новосибирский ювелирный завод «Атолл» признан банкротом

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска готовит конкурс по выбору инвестора для бизнес-инкубатора

Бизнес Недвижимость Общество

До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Власть Отставки и назначения

Марина Ярцева из новосибирской «Опоры России» возглавила министерство в Хабаровске

Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

