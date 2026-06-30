ЦБ регистрирует увеличение числа псевдоломбардов в Сибири

В 2025 году эксперты Банка России выявили на территории Сибирского федерального округа 199 действующих офлайн-нелегальных участников финансового рынка. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 192.

Основную долю нарушителей традиционно составляют нелегальные кредиторы, под маской которых часто работают комиссионные магазины и псевдоломбарды.

— Мы выявили в Сибири в этом году 42 действующих оффлайн-нелегальных участника финансового рынка. Из них 24 нелегальных кредитора. Три зарегистрированы на территории Новосибирской области. Финансовые пирамиды в этом году не выявлялись. За аналогичный период прошлого года в Сибири был выявлен 21 субъект, из них нелегальных кредиторов 10 и 2 финансовые пирамиды, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский.

Всего в Новосибирской области по итогам прошлого года зафиксировали 22 субъекта нелегального финансового рынка, в том числе одну финансовую пирамиду. Ее организатор — физическое лицо — привлекало псевдоинвестиции в IT-сферу, обещая доходность до 36% годовых. В остальных случаях в деятельности компаний усматривались признаки незаконного использования наименований, характерных для легальных профучастников рынка, например, «ломбард» или «микрокредитная компания».

Говоря о тенденциях, Олег Дубровский обратил внимание на рост числа псевдоломбардов, создающих нездоровую конкуренцию легальному бизнесу. Речь идет об организациях, которые либо никогда не состояли в реестре регулятора, либо были исключены из него.

— В целом мы видим и по Сибири, и по стране тенденцию по увеличению числа нелегальных кредиторов, и среди них чаще стали попадаться псевдоломбарды. Это компании, которые либо никогда не состояли, либо были исключены по различным причинам из реестра Банка России. Они утратили или не получили право работать, однако продолжают привлекать клиентов и выдавать потребительские кредиты, — пояснил эксперт.

Только за первый квартал 2026 года по Сибири было выявлено пять таких псевдоломбардов, тогда как за весь 2025 год их насчитали 13. Помимо них, нелегальные кредиторы осваивают новый формат — заключение договоров хранения движимого имущества. По сути, это скрытый потребительский заем: человек получает деньги под залог вещи, но документально это оформляется как платная услуга хранения, что противоречит гражданскому законодательству.

Классические финансовые пирамиды, отмечают в ЦБ, хоть и не исчезают, но трансформируются. Снизилась популярность экономических игр, рассчитанных на молодежь, зато в интернет-пространстве активизировались псевдоинвестиционные проекты, привлекающие средства под предлогом вложений в криптовалюту и искусственный интеллект. В целом по России за первый квартал 2026 года выявлено 454 таких проекта с признаками пирамид.

Относительно новым видом правонарушений является нелегальное привлечение инвестиций (НПИ). Запрет на публичное привлечение денег физлиц для организаций, не поднадзорных ЦБ, был введен в августе 2024 года. По итогам 2025-го в Сибири зафиксировано 9 таких случаев, а за первый квартал 2026-го — уже 6. Штрафы для нарушителей достигают одного миллиона рублей. При этом в большинстве случаев речь идет о реальных хозяйствующих субъектах, которые по незнанию закона пытались найти финансирование нелегальным путем. После вмешательства прокуратуры и разъяснений регулятора компании убирают незаконные предложения с сайтов.

Что касается портрета потенциальной жертвы, то в сегменте нелегального потребительского кредитования под залог имущества чаще всего страдают люди молодого и среднего возраста, которым срочно требуются деньги. В псевдоинвестиционных проектах участвуют все возрастные категории, но если молодежь рискует небольшими суммами в сомнительных играх, то пенсионеры зачастую вкладывают все накопления и даже берут кредиты в расчете на пассивный доход, попадая в тяжелые жизненные ситуации.

Эксперты напоминают, что самым простым способом обезопасить себя остается проверка компании на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» или в мобильном приложении «ЦБ Онлайн». Также на сайте регулятора публикуется постоянно обновляемый список организаций с признаками нелегальной деятельности.

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