РЖД меняет правила: свидетельство о рождении больше не подойдет для детских билетов за границу

Российские граждане, включая новосибирцев, были проинформированы об изменениях в правилах оформления железнодорожных билетов для детей при поездках за рубеж. Согласно информации, опубликованной на портале «РЖД пассажирам», с 20 января 2026 года приобретение проездных документов на поезда, направляющиеся за пределы РФ, для детей до 14 лет, являющихся гражданами России, станет возможным исключительно при предъявлении заграничного паспорта.

Ранее для оформления билета достаточно было свидетельства о рождении, однако, после введения в действие обновленных правил данная опция будет недоступна. Внесенные изменения обусловлены федеральным законом, принятым 23 июля 2025 года, который вносит поправки в процедуру выезда из России и пересечения ее границ.

Важно отметить, что дети, покинувшие территорию страны до 20 января 2026 года на основании свидетельства о рождении, сохранят возможность вернуться в Россию по тем же документам.

Новые правила распространяются и на поездки на поездах дальнего следования из Новосибирска в такие страны, как Беларусь, Казахстан, Абхазия и другие. Продажа билетов в ряд государств открывается за 90 дней до отправления; к примеру, билеты в Беларусь на 20 января начали реализовывать с 23 октября.

Поездки внутри страны, как и прежде, могут быть оформлены по свидетельству о рождении. При приобретении билетов по льготным тарифам потребуется подтверждение гражданства ребенка – свидетельством о рождении со штампом или паспортом гражданина РФ, если ребенку исполнилось 14 лет.

