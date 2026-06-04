Новосибирский ретейл наращивает спрос на роботов-уборщиков

Новосибирский ретейл вслед за столичными сетями начинает автоматизировать клининг. В конце мая в ТРЦ «Аура» к работе приступил робот-уборщик. Посетители пока воспринимают технику как диковинку: снимают видео, фотографируют и с интересом наблюдают за процессом. Если для московских торговых центров такая уборка уже стала привычной, то для Новосибирска это пока в новинку.

По информации Infopro54, возможность приобретения роботизированных комплексов рассматривают и другие торгово-развлекательные центры города. Бизнес к таким решениям подталкивают две ключевые причины: острая нехватка линейного персонала и набирающий обороты тренд на автоматизацию всех процессов.

Впрочем, сотрудники ТЦ признают, что в ближайшее время машины вряд ли полностью вытеснят клининговые бригады. Сейчас роботов скорее тестируют, оценивая их эффективность, долговечность и надежность в реальных условиях эксплуатации.

Редакция обратилась за комментарием в одну из столичных компаний, занимающихся продажами таких аппаратов по всей России. Там подтвердили рост спроса на роботов-уборщиков, но подчеркнули, что основные продажи по-прежнему сосредоточены в столице.

—Чувствуется растущий спрос в этом году. Если раньше мы искали своих клиентов, то сейчас порой они ищут нас. Очень сильно приросли запросы на роботов. Это разные организации: и государственные, и производства, и частные компании. В Москве чаще доходит именно до покупки — там это еще и имиджевая история, нужны показатели автоматизации. А регионы порой начинают издалека. Просчитывают экономику, в некоторых случаях понимают, что проще иметь человека, нежели робота. Но в целом, безусловно, спрос и продажи растут, — рассказал Infopro54 менеджер компании «Интер ID».

Тренд на внедрение технологий, не требующих человеческих рук, наметился еще несколько лет назад, но сегодня он активно подстегивается кадровым голодом. Ритейлеры сначала массово перешли на кассы самообслуживания, теперь дело дошло до автоматической уборки. Проблема подтверждается цифрами: на новосибирском рынке вакансий прямо сейчас открыто более 300 позиций для уборщиков, и значительная их часть остается незакрытой. В клининговых компаниях констатируют: персонала критически не хватает.

Ранее редакция рассказывала, что компании Новосибирска должны принять на работу более 600 промышленных роботов.