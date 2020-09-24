Улучшены условия кредитования малого и среднего бизнеса

Ранее многие кредиты и овердрафты выдавались заемщикам-МСБ с максимальной годовой выручкой 480 млн рублей. Благодаря увеличению сегмента по объему годовой выручки до 2 млрд рублей, продуктами Банка смогут воспользоваться гораздо больше субъектов МСБ. Например, можно взять кредит на пополнение оборотных средств или на рефинансирование ссудной задолженности в другом банке, под залог приобретаемой недвижимости (жилой и коммерческой) или с поручительством Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом рассмотрение кредитной заявки составляет всего 2 рабочих дня. Для осуществления срочных расчетов с контрагентами доступен овердрафт с индивидуальной суммой лимита.

Напомним, ранее Банк избавил юридические лица и ИП от необходимости предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность, что экономит время на формирование пакета необходимых документов при подаче заявки на кредит.

Изменения для МСБ коснулись и погашения возобновляемой кредитной линии, которое теперь осуществляется не равными долями, начиная с 4-го месяца, а в последние 12 месяцев срока действия договора.

Подробную информацию о действующих программах кредитования МСБ в Банке «Левобережный» (ПАО) можно получить в офисах или по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

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Фото: пресс-служба банка