Трижды digital

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открыл в Новосибирске и Бердске салоны нового формата. Инновационная для отрасли концепция опирается на цифровой подход в трёх плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях. Салоны в новом формате открылись в Новосибирске на Красном проспекте, д. 188, и в Бердске на ул. Ленина, д. 52.

Digital-подход помогает установить открытое, лишённое барьеров взаимодействие с посетителями. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салонах установлена лёгкая стойка в зоне ресепшен. Цифровой сервис в салонах предоставляет новая виртуальная витрина «Всё в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф, а также узнать об акциях и подарках в рамках программы лояльности «Больше».

Обновлённый дизайн салонов предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту − электронные ценники стали экологичной и удобной заменой бумажных. Зоны крупнейших производителей мобильных устройств визуально выделены, а для популярных моделей отображается их рейтинг в интернете. Благодаря этому покупатели смогут сделать выбор с учётом реальных оценок пользователей.

В честь открытия digital-салонов в Новосибирске и Бердске Tele2 делает посетителям уникальное предложение, которое действует до 31 декабря 2020 года: клиенты могут получить скидку 50% на второй смартфон при покупке двух смартфонов, страховки и подключении к тарифному плану «Мой Онлайн+» или скидку 20% на смартфон при покупке страховки и подключении к тарифному плану «Мой Онлайн+». Подробнее о предложении Tele2 можно узнать у консультантов в новых салонах связи.

Для всех посетителей салонов продолжает действовать акция оператора «Умножайте выгоду». До 4 октября 2020 года, совершая покупки в салонах оператора и отвечая на вопросы викторины на сайте gifts.tele2.ru, клиенты могут принять участие в еженедельном розыгрыше. Акция также позволяет накопить игровые баллы и получить скидку на смартфон, видеокамеру, полезный интернет-сервис.

— Сегодня цифровой образ жизни приобрел еще большее значение для наших абонентов: мы фиксируем не только рост интернет-трафика в нашей сети, но и рост продаж смартфонов и других гаджетов в среднем в два раза. Посетители новых салонов могут не только протестировать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими умными аксессуарами. Tele2 предлагает клиенту самому настроить свой цифровой образ жизни. Мы создали в новом салоне зону «умных вещей». Здесь мы представляем устройства, напрямую не связанные со связью: «умные гаджеты», action-камеры и компоненты «умного дома». Однако мы не просто сделали выкладку умных устройств, но показываем клиентам, как они могут их использовать для дополнения своего цифрового образа, — отметил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Фото предоставлено пресс-службой компании