Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Прокуратура Новосибирска проверила, как мэр и главы районов борются с самостроем. Выяснилось, что чиновники постоянно срывают сроки решений городской комиссии по незаконным постройкам.
Из-за несоблюдения сроков выполнения решений городской комиссии по вопросам самовольного строительства районные прокуроры направили представления главам администраций.
— За отсутствие системного контроля за исполнением решений муниципальной комиссии по самовольному строительству прокурором города внесено представление мэру Новосибирска. Оно рассмотрено с участием прокурора; работа комиссии признана неэффективной, к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц, в суд направлено 15 исков о сносе самовольных объектов, — говорится в сообщении.
После этого в Новосибирске активизировали демонтаж незаконных построек. Прокуратура продолжает следить за ситуацией.
