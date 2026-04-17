Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.