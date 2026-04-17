Право&Порядок

Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Автор: Артем Рязанов

К дисциплинарной ответственности привлекли семь должностных лиц

Прокуратура Новосибирска проверила, как мэр и главы районов борются с самостроем. Выяснилось, что чиновники постоянно срывают сроки решений городской комиссии по незаконным постройкам.

Из-за несоблюдения сроков выполнения решений городской комиссии по вопросам самовольного строительства районные прокуроры направили представления главам администраций.

— За отсутствие системного контроля за исполнением решений муниципальной комиссии по самовольному строительству прокурором города внесено представление мэру Новосибирска. Оно рассмотрено с участием прокурора; работа комиссии признана неэффективной, к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц, в суд направлено 15 исков о сносе самовольных объектов, — говорится в сообщении.

После этого в Новосибирске активизировали демонтаж незаконных построек. Прокуратура продолжает следить за ситуацией.

Ранее редакция сообщала о том, что аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска.

Источник фото: нейросеть Алиса

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Рубрики : Право&Порядок

НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам
Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Автор: Юлия Данилова

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

Мошенники используют ограничения интернета в России

Автор: Артем Рязанов

Громкий новостной фон вокруг популярных сервисов быстро превращается в удобную приманку для злоумышленников, рассказал эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Он предупредил, что злоумышленники стали активно использовать тему ограничения работы интернета в России.

Самый частый сценарий — фальшивые предложения помощи. Злоумышленники рассылают ссылки в мессенджерах, по почте или в комментариях под новостями. Попав на поддельную страницу или скачав файл, пользователь передает логин, пароль или устанавливает вредоносное ПО.

Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Объектами контроля Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в 2025 году стали 104 организации. В 98 из них были установлены почти 3 000 нарушений на 9,5 млрд руб. Об этом сообщила председатель КСП Елена Гончарова.

По ее словам, подавляющее большинство нарушений (71,6%) допущены при использовании средств областного бюджета и областного имущества. На втором месте нарушения при исполнении бюджетов — 753. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта.

Экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Экс-руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, ранее ОБЭП) новосибирского МВД признан виновным в превышении полномочий, а также в получении взяток. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска.

Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 16,5 млн руб. Решением суда он также лишен звания «подполковник полиции».

Создателя «падающего» долгостроя в Новосибирске отправили под домашний арест

Автор: Артем Рязанов

По результатам прокурорской проверки в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере строительства многоквартирных домов. Обвиняемый — бывший директор ООО СЗ «Сибэкострой» Василий Коконкин.

— Установлено, что с 2019 года директор ООО СЗ «Сибэкострой» привлекал денежные средства граждан для строительства двух многоквартирных домов на ул. Рябиновой Октябрьского района Новосибирска. Однако до настоящего времени дома не введены в эксплуатацию. При этом выявлены многочисленные нарушения требований проектной документации при их строительстве, в том числе влияющие на безопасность зданий, — говорится в сообщении.

Кибермошенники за год похитили у новосибирцев 2,5 млрд рублей

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали более двух тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Это на тысячу меньше по сравнению с прошлым годом. Однако доля дистанционных хищений увеличилась с 70% до 85%. Об этом сообщили представители МВД, прокуратуры и Банка России на пресс-конференции.

Михаил Слабухо, начальник управления по борьбе с IT-преступлениями регионального ГУ МВД, отметил, что ситуация остаётся непростой.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Бизнес Право&Порядок

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Бизнес

В Новосибирске продают недостроенный комплекс с бассейнами

Общество

Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Право&Порядок

Чиновникам Новосибирска вынесли взыскания из-за самостроя

Общество

НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам

Общество

Гидрометцентр составил прогноз погоды на весну и лето для Новосибирской области

Общество Право&Порядок

Мошенники используют ограничения интернета в России

Бизнес

Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

Общество

Накануне выходных на Новосибирск обрушился снежный заряд

Общество

Сроки старта навигации 2026 года назвали в Новосибирске

Бизнес Власть

Ветслужбы не контролируют 85% поставок мяса в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирске нашли реку Карапузенок и озеро Шерстяное

Бизнес Общество

Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Финансы

Как новые кредитные условия повлияют на рынок ИЖС

Спорт

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Бизнес Туризм

Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Отставки и назначения

Павел Ивашевский возглавит департамент имущества Новосибирска

Общество Стиль жизни

В Новосибирске насчитали 240 туристических тайников, которые ищут по координатам

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

