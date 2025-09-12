Экс-чиновник из Новосибирска купил за 22 года на госслужбе имущество на 347 млн

Заельцовский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество еще 15 коммерческих организаций, хозяйственных лиц и иных соответчиков, связанных с бывшим чиновником региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андреем Фроловым. На аресте настаивала Генпрокуратура РФ.

По версии ведомства, 2002 по 2024 годы экс-чиновник, работая на госслужбе, приобрел имущество на 347 млн рублей, что не соответствует уровню его официальных доходов. В прокуратуре полагают, что у госслужащего были иные источники дохода, кроме тех, которые прописаны в законодательстве (преподавание, иная творческая деятельность). При этом подчеркивается, что Фролов до поступления на госслужбу и после увольнения с нее официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся.

Арест на имущество, принадлежащее Андрею Фролову, его супруге, детям, родителям и иным лицам, был наложен судом сразу после поступления дела в марте 2025 года, напоминает управления судебного департамента по Новосибирской области.

Предварительное заседание назначено судом на 25 сентября 2025 года.

Напомним, в начале сентября Заельцовский районный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 48 объектов недвижимости, которые принадлежали Андрею Фролову, его близким и другим фигурантам дела. Среди арестованного имущества — 10 квартир в Турции, Грузии и Таиланде. Также была арестована принадлежавшая Фролову группа компаний «Алтайагроснаб». Ответчик создал её, передав управление «номинальному» лицу. В прошлом году доход этой компании превысил 4,5 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Фролов оказался в поле зрения ведомства при проверке бывшего высокопоставленного сотрудника федеральной противопожарной службы Виктора Великодного. Фролов был его заместителем с мая 2013 года по июнь 2019 года. Кроме того, Великодному предъявили иск на сумму более 409 миллионов рублей.