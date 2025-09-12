Рекламодателям

Экс-чиновник из Новосибирска купил за 22 года на госслужбе имущество на 347 млн

  • 12/09/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Экс-чиновник из Новосибирска купил за 22 года на госслужбе имущество на 347 млн
По версии прокуратуры, активы были приобретены через аффилированные лица

Заельцовский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество еще 15 коммерческих организаций, хозяйственных лиц и иных соответчиков, связанных с бывшим чиновником региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андреем Фроловым. На аресте настаивала Генпрокуратура РФ.

По версии ведомства, 2002 по 2024 годы экс-чиновник, работая на госслужбе, приобрел имущество на 347 млн рублей, что не соответствует уровню его официальных доходов. В прокуратуре полагают, что у госслужащего были иные источники дохода, кроме тех, которые прописаны в законодательстве (преподавание, иная творческая деятельность). При этом подчеркивается, что Фролов до поступления на госслужбу и после увольнения с нее официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся.

Арест на имущество, принадлежащее Андрею Фролову, его супруге, детям, родителям и иным лицам, был наложен судом сразу после поступления дела в марте 2025 года, напоминает управления судебного департамента по Новосибирской области.

Предварительное заседание назначено судом на 25 сентября 2025 года.

Напомним, в начале сентября Заельцовский районный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 48 объектов недвижимости, которые принадлежали Андрею Фролову, его близким и другим фигурантам дела. Среди арестованного имущества — 10 квартир в Турции, Грузии и Таиланде. Также была арестована принадлежавшая Фролову группа компаний «Алтайагроснаб». Ответчик создал её, передав управление «номинальному» лицу. В прошлом году доход этой компании превысил 4,5 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Фролов оказался в поле зрения ведомства при проверке бывшего высокопоставленного сотрудника федеральной противопожарной службы Виктора Великодного. Фролов был его заместителем с мая 2013 года по июнь 2019 года. Кроме того, Великодному предъявили иск на сумму более 409 миллионов рублей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

