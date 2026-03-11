Новосибирские чиновники ждут оптимизации штатов

Мэр Москвы в начале марте принял решение сократить численность сотрудников органов исполнительной власти на 15%. Процесс оптимизации планируется завершить к середине 2026 года. Социальные учреждения сокращения не коснутся. Эксперты считают это вынужденной мерой из-за экономических изменений. Евгений Ицаков из РАНХиГС отметил, что корректировка бюджетной политики логична, так как рост доходов бюджета оказался ниже ожидаемого: вместо 6,5% прирост составил около 2%.

В правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска также обсуждают сокращение штатов. По информации Atas.Info, губернатор Андрей Травников поручил оптимизировать штат для повышения эффективности. В мэрии после прихода Максима Кудрявцева началась реорганизация для устранения дублирующих функций. Стоит отметить, что в регионе под сокращения часто попадают вакантные места, но тенденция к уменьшению аппарата очевидна.

При этом средняя зарплата в центральных аппаратах федеральных органов — почти 200 тысяч, в территориальных управлениях — до 60 тысяч. В Новосибирской области зарплата — 84 563 рубля, у начинающих специалистов — 40–55 тысяч. Такие суммы неконкурентоспособны, поэтому молодежь не идет на госслужбу.

Напомним, в начале 2022 года Алексей Кондратьев, который на тот момент занимал должность главы департамента строительства, сообщал депутатам горсовета, что в 2021 году произошла серьезная утечка кадров. Из 130 сотрудников департамента уволились 40 человек. В такой же ситуации, по его словам, находился департамент земельных и имущественных отношений.

Судя по комментариям застройщиков, проблемы со скоростью проверки документов, которые подаются для реализации проектов КРТ, сохраняются до сих пор. Представители рынка неоднократно интересовались у департамента строительства мэрии, не стоит ли принять на работу дополнительных сотрудников.

При этом ресурсов для расширения штатов в городе и области нет. В Новосибирске расходы на 2026 год запланированы в размере 109,7 млрд рублей, доходы — 108,6 млрд, дефицит — 1,1 млрд. В приоритете зарплата, налоги, помощь спецоперации и предписания надзорных органов. В области дефицит бюджета на 2026 год составляет 44,3 млрд рублей при расходах 369,1 млрд. Ключевой задачей и в регионе, и в городе в 2026 году является оптимизация расходов.

Впрочем, сокращение штатов может быть обеспечено за счет внедрения ИТ-решений в госуправление. По данным Минцифры, в 2025 году в области были выполнены все показатели реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ожидается, что к 2028 году доля социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме достигнет 98%, что также позволит сократить нагрузку на госслужащих и станет причиной высвобождения сотрудников, либо их перевода на новые должности, полномочия которых еще не закрывают ИТ.

