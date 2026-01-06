Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Непосильным трудом

Самым ярким делом, связанным с чиновниками, в 2025 году однозначно можно назвать арест имущества бывшего сотрудника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова. На аресте настаивала Генпрокуратура РФ. По версии ведомства, с 2002 по 2024 годы экс-чиновник, работая на госслужбе, приобрел имущество на 347 млн рублей, что не соответствовало уровню его официальных доходов. В прокуратуре полагали, что у госслужащего были иные источники дохода, кроме тех, которые прописаны в законодательстве (преподавание, иная творческая деятельность). При этом подчеркивается, что Фролов до поступления на госслужбу и после увольнения с нее официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся.

Арест на имущество, принадлежащее Андрею Фролову, его супруге, детям, родителям и иным лицам, был наложен судом сразу после поступления дела в марте 2025 года. В сентябре Заельцовский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество еще 15 коммерческих организаций, хозяйственных лиц и иных соответчиков, связанных с Фроловым.

И снова клиника Мешалкина

В 2025 году в криминальных новостях вновь прогремела клиника Мешалкина. В августе в учреждении здравоохранения прошли обыски. Позже стало известно о задержании второго за несколько лет гендиректора клиники — Александра Чернявского и его заместителя по экономике Артема Пухальского. Их подозревали в получении крупных взяток от предпринимателей, которые постоянно заключали госконтракты на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.

В ходе обысков, которые прошли 27 августа в офисах руководства «Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина», оперативники нашли пачки пятитысячных купюр, а также доллары и евро.

Крупнейшая взятка

В июне прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении заместителя начальника ГКУ НСО ТУАД Константина Громенко, который обвиняется в получении взятки в размере свыше 197 млн рублей. В прокуратуре ее называли самой крупной взяткой 2024 года.

По версии следствия, в период 2018-2024 годов Громенко получил от подконтрольных ему руководителей юридических лиц незаконное денежное вознаграждение за содействие при заключении контрактов.

Поставки на СВО

Весной 2025 года был задержан министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров, который обвиняется в превышении полномочий. По данным следствия, с мая 2023-го по январь 2024-го Гончаров якобы уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 млн рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает. Тем не менее экс-чиновник до сих пор находится под следствием. По делу также проходят экс-чиновники Минпромторга Наталья Зырянова и Юрий Воробьев. Оба были задержаны в конце 2024 года.

Стоит отметить, что в сентябре Арбитражный суд Новосибирской области отказал в иске областной прокуратуры к ООО «Росэкспресс» и Минпромторгу региона на сумму почти 750 млн рублей, который был подан в марте 2025 года.

Дело на имидже

Не признает свою вину и экс-глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с января по март 2024 года Зырянов получил через посредника в лице генерального директора АО «УК «ПЛП» взятки от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на общую сумму свыше 23 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур договоров подряда и лояльное отношение. В целом Александру Зырянову инкриминируют четыре факта получения взяток в особо крупном размере и покушение на еще одну, а он с обвинениями не согласен.

Напомним, главу Корпорации развития арестовали 3 июня 2024 года. Зырянов утверждал, что уголовное преследование было заказным, и во время ареста признался: ему давно намекали уйти с должности.

Арендный вопрос

В феврале 2025 года Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения экс-главе департамента имущества мэрии Новосибирска Георгию Жигульскому.

По версии следствия, в период 2015-2018 годов Жигульский получил от коммерческих организаций имущество в качестве взятки (500 тысяч рублей). Взамен он якобы не обращал внимания на долги компаний по аренде и согласовывал предоставленные ему документы.

Жигульский свою вину по делу о получении взятки в крупном размере и превышении полномочий не признавал.

Снегоплавильная станция

В октябре 2025-го в суд поступило дело еще одного чиновника мэрии – замначальника департамента мэрии Новосибирска Вячеслава Зарубина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму свыше 74 млн рублей. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы и решению Октябрьского районного суда Новосибирска, который установил, что деятельность снегоплавильной станции ухудшает условия проживания граждан в близлежащих домах, дал обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска о подготовке договора купли-продажи данного земельного участка.

— В дальнейшем обвиняемый, вопреки интересам службы, подписал с обществом с ограниченной ответственностью договор купли-продажи земельного участка, стоимость которого значительно отличалась от рыночной стоимости от даты его отчуждения. Это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, тяжкие последствия в виде неполучения бюджетом Новосибирской области значительной суммы более 70 млн рублей и нарушение прав жителей региона, — отмечала пресс-служба облпрокуратуры.

САХ снова в деле

В 2025 году продолжало потряхивать регионального оператора, занимающегося утилизацией твердых коммунальных отходов, — АО «Спецавтохозяйство». Второго директора компании Александра Южакова задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Как сообщала пресс-служба ведомства, задержанный вымогал взятку у директора коммерческой организации, используя должностное положение. Он настаивал на передаче ему через посредника имущественных прав на принадлежащую ей коммерческую организацию, номинальная стоимость которой превышает 45 млн рублей. По требованию фигуранта женщина должна была внести изменения в уставные документы организации, переписав 100% ее доли на посредника.

Налоговая история

В 2025 году сразу несколько налоговиков попались на получении взяток.

В январе сотрудников УФНС в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП.

Также в январе 2025-го за взятку в миллион рублей была задержана замруководителя налоговой в Новосибирске. Она подозревалась в получении денег за фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки.

И.о. начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Ибрагимли Расифу Вагифу оглы задержали в феврале. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год он получил от руководителей коммерческих организаций три взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах за незаконное бездействие в пользу взяткодателей и представляемых им юридических лиц.

Кроме этого, в апреле 2024 года за укрытие нарушений налогового законодательства налоговик через посредника получил от руководителя организации, занимавшейся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, часть взятки в особо крупном размере ― 5 млн рублей (общая сумма планируемых к передаче денег ― 12 млн рублей). В декабре суд отправил экс-налоговика в колонию. Кроме того, он был оштрафован на 12 млн рублей.

Беру стройматериалами

В мае 2025 года был задержан начальник регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшан Курбанов. Его обвиняют в крупном вымогательстве взятки (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Курбанов через WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) позвонил главе отдела по предотвращению аварий в торговом центре «Лемана ПРО». Он потребовал взятку в виде стройматериалов на сумму более 293 тысяч рублей за незаконные действия в свою пользу.

За бутылку коньяка

В ноябре суд вынес приговор экс-руководителю областной инспекции Госстройнадзор Алексею Нечунаеву. Он обвинялся в получении взятки. По версии следствия, чиновник в марте 2024 года через трех посредников получил от руководителя коммерческой организации, занимавшейся строительством жилых домов в Новосибирской области, взятку в сумме более 250 тысяч рублей за содействие в выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, а именно многоквартирного жилого дома. Помимо денег, Нечунаеву передали коньяк марки Camus, стоимость которого, как указали следователи, составляет 23 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в пятикратном размере полученной взятки.

А был ли повод?

Отдельной строкой можно выделить дело экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. В мае Центральный районный суд Новосибирска признал его виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. В сентябре Новосибирский областной суд изменил приговор министру Архипову по делу о злоупотреблении полномочиями. Он также отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей.

Адвокат экс-чиновника заявлял, что будет биться за полное оправдание подзащитного. По его мнению, при рассмотрении дела были допущены грубые нарушения и к уголовной ответственности привлечен невиновный человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в СК Новосибирской области назвали топ коррумпированных сфер. В 2024 году были возбуждены 246 уголовных дел о коррупции.