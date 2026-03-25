В Новосибирской области 14 чиновников лишились постов из-за утраты доверия

Автор: Артем Рязанов

За год у должностных лиц конфисковали имущество на 320 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области обнародовала результаты антикоррупционной деятельности за минувший год. Согласно данным, опубликованным на сайте надзорного органа, было зафиксировано свыше 1600 случаев нарушения закона. В адрес виновных направлено более 700 предписаний, а 14 должностных лиц утратили свои должности из-за утраты доверия.

Прокуратура добилась взыскания более 59 миллионов рублей, которые были переведены на счета публичных лиц без доказательств их легального происхождения.

Общая стоимость конфискованного имущества государственных служащих составила более 320 миллионов рублей.

В результате прокурорских проверок было возбуждено семь уголовных дел.

Областной прокурор Александр Бучман призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств и имуществом высокопоставленных чиновников.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-глава Линёво Грушевой не смог оспорить отставку из-за утраты доверия.

Источник фото:Freepik / Автор — rawpixel.com

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Автор: Юлия Данилова

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Автор: Юлия Данилова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили иски от двух фермеров, чьи хозяйства попали в подкарантинные районы, а животные были изъяты и уничтожены в связи с возможным заболеванием пастереллезом.

6 марта в суд обратилось ООО «Сибирский колос» из села Новопичугово о признании незаконным распоряжения «О проведении расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» № 485-Р-2026 от 05.03.2026. Ответчиком выступает управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Компания настаивала на принятии обеспечительных мер по заявлению, но суд ей в этом отказал.

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Автор: Артем Рязанов

По запросу Главного военного следственного управления суд заключил под стражу бывшего руководителя Управления Росгвардии по Новосибирской области, генерал-майора полиции в отставке Василия Шушакова, об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением группой лиц по предварительному сговору с целью личной выгоды при реализации государственного контракта, что привело к серьёзным последствиям (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в лесном парке «Заельцовский бор» и дендрологическом парке. Об этом информирует региональное надзорное ведомство.

— Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение режимов особой охраны оказывал коммерческие услуги по прокату снегоходов, питбайков, эндуро-мотоциклов и квадроциклов по особо охраняемым территориям, — говорится в сообщении.

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

