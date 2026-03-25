В Новосибирской области 14 чиновников лишились постов из-за утраты доверия

Прокуратура Новосибирской области обнародовала результаты антикоррупционной деятельности за минувший год. Согласно данным, опубликованным на сайте надзорного органа, было зафиксировано свыше 1600 случаев нарушения закона. В адрес виновных направлено более 700 предписаний, а 14 должностных лиц утратили свои должности из-за утраты доверия.

Прокуратура добилась взыскания более 59 миллионов рублей, которые были переведены на счета публичных лиц без доказательств их легального происхождения.

Общая стоимость конфискованного имущества государственных служащих составила более 320 миллионов рублей.

В результате прокурорских проверок было возбуждено семь уголовных дел.

Областной прокурор Александр Бучман призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств и имуществом высокопоставленных чиновников.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-глава Линёво Грушевой не смог оспорить отставку из-за утраты доверия.