Услуги Такси

Фирма «Трейд Такси» предлагает заказать такси на лучших условиях. Машина будет подана без опозданий к назначенному времени. Потребность в трансфере может возникнуть у любого человека, для большинства клиентов важна пунктуальность.

TradeTaxi работает с частными лицами и корпоративными клиентами. Организует пассажирские перевозки с максимальным комфортом. В «Трейд Такси» можно заказать такси в любое время суток.

Большой автопарк и демократичные цены

К преимуществам сотрудничества с TradeTaxi можно отнести:

солидный автопарк;

демократичные цены;

опытных водителей.

Автопарк состоит из машин класса «эконом», «комфорт» и «комфорт плюс».

Организация трансфера в аэропорты и на вокзалы

Служба такси может организовать трансфер куда угодно. Чаще всего возникает необходимость в доставке клиентов в аэропорты и вокзалы. Поезда и самолеты отправляются по расписанию, опоздания в подобных случаях недопустимы. Если добираться на общественном транспорте, можно пропустить посадку. Лучше не рисковать и заказать такси. Выбрать машину нужного класса, озвучить диспетчеру точное время ее подачи.

Такси может оперативно доставить до метро, на вокзал или в аэропорт. Автомобильное путешествие пройдет с максимальным комфортом независимо от того короткое оно или длинное. Все условия поездки можно уточнить заблаговременно, озвученная стоимость остается неизменной.

При необходимости служба такси может организовать встречу и помощь с багажом.

Все автомобили имеют комфортабельные салоны, на них можно путешествовать даже на большие расстояния. В компании трудятся профессиональные водители с большим стажем. Условия поездок действительно выгодные, фирма заботится о безопасности своих пассажиров.

В ряде случаев клиентам предоставляются дополнительные скидки. В такси «Трейд» безопасность сочетается с комфортом и высокой скоростью. Трансфер может быть организован на встречу с деловыми партнерами или в магазин за покупками.

Такси вызывают, чтобы съездить к врачу или ветеринару вместе с животным. Многие пользуются услугами такси, чтобы отправиться загород. Это самый быстрый способ добраться в пункт назначения.

Услуги такси актуальны и для тех, у кого есть личный автомобиль. Например, после праздника, на котором употреблялось спиртное. В подобных случаях не стоит рисковать попаданием в аварию.

С TradeTaxi легко экономить время и деньги на поездках. Услуга доступна круглосуточно в праздничные и выходные дни.

Такси имеет смысл вызвать, если времени осталось мало и существует риск куда-то опоздать. Срочная подача машины занимает около 5 минут. Такси можно вызвать в любую точку Москвы, но его все-таки рекомендуется заказывать заранее. Если клиент торопится, об этом нужно уведомить диспетчера, и тот пришлет ближайший к названному адресу автомобиль.

Ездить на такси абсолютно безопасно, ведь все машины проходят обязательный технический осмотр, ими управляют опытные водители.

В такси удобно пересаживаться с самолета или поезда, чтобы не терять время на ожидание. Машина встретит в аэропорту или на вокзале. Водитель поможет донести вещи, поместит их в багажник.

Такси нередко заказывают для встречи иностранных гостей, которые не знают города. Машина доставляет клиента до отеля, и ему не приходится плутать по незнакомым улицам. Водителем в таких случаях назначают человека, владеющего иностранным языком.

Во время поездки можно спокойно любоваться открывающимися из окна видами, не думать о том, как объехать пробки, маневрировать в плотном потоке машин.

Пассажирам с детьми предоставляются автомобили, оборудованные детскими креслами. Для «Трейд-Такси» безопасность пассажиров стоит на первом месте.

Пользоваться услугами такси выгодно, услуга обходится в разумную стоимость.