Женская команда, в состав которой вошла жительница Новосибирска, в шорт-листе «Цифрового прорыва»

В начале июня 250 команд со всей России соревновались в решении задач от ведущих IT-компаний. Хакактон «Цифровой прорыв» проводится каждый год и даже занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самое массовое мероприятие в сфере IT, сообщили в пресс-службе конкурса. Отмечается, что в этом году он организован в режиме онлайн из-за требований самоизоляции.

Девушки из команды Here as Here в рамках задания создали алгоритм, который автоматически формирует простые и понятные инструкции для быстрого погружения в рабочий процесс новых сотрудников компании. Текучесть кадров на сегодняшний день является проблемой во многих отраслях. Поэтому компаниям важно, чтобы появился удобный инструмент, способный помочь сотрудникам быстро освоиться на новом рабочем месте.

В числе сильных сторон команды Here as Here эксперты конкурса отдельно отметили отличную проработку прототипа и погружение в опыт пользователей. Отмечается, что девушки вдохновились результатом и планируют участие в оффлайн хакатоне в сентябре.

В составе команды Here as Here: Савельева Олеся (Москва), Шиповская Светлана (Москва), Дудоладова Наталья (Трехгорный), Омельченко Екатерина (Новосибирск).

Фото: пресс-служба конкурса