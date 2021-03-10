В 2020 году в Новосибирской области инвестировано в основной капитал почти 264 млрд рублей

В 2020 году организациями Новосибирской области освоено 263,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 1,4% выше уровня 2019 года, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, наибольшую долю в общем объеме инвестиций составили затраты, направленные на строительство и реконструкцию зданий и сооружений – 57,7%, в том числе жилых зданий и помещений – 23%. На приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря направлено 35,4% общего объема инвестиций в основной капитал.

— Значительная часть инвестиционных вложений в экономику области была осуществлена крупными и средними организациями – 154,4 млрд рублей, — отметили специалисты.

При этом, приоритетными видами деятельности для размещения инвестиций стали: «Транспортировка и хранение» – 22,1% общего объема инвестиций в основной капитал, «Обрабатывающие производства» – 12,4%, «Деятельность в области информации и связи» – 9,5%, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 8,2%.

На долю привлеченных средств пришлось 50,2% общего объема инвестиций в основной капитал. Из них средства бюджетов всех уровней составили 27,5%, в том числе из федерального бюджета использовано 13,9%, из бюджетов субъектов Российской Федерации – 11,8%, из местных бюджетов – 1,8% общего объема инвестиций.