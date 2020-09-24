В августе новосибирцы взяли более 1,2 тысяч автокредитов

В августе 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 86,5 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов не изменилось (в августе 2019 года – 86,5 тыс. ед.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на данные кредиторов, передающих сведения в Бюро.

— При этом по сравнению с предыдущим месяцем – «рекордным» июлем — в августе 2020 года выдача автокредитов существенно сократилась – на 14,2% (в июле 2020 года – 100,8 тыс. ед.), — отмечают в НБКИ.

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129,1 тыс. единиц (в августе 2019 года – 140,0 тыс. ед.).

Отмечается, что средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в августе 2020 года составил 679 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В августе 2020 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (6,4 тыс. ед.), Московской области (4,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,8 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (4,4 тыс. ед.) и Башкортостан (3,7 тыс. ед.).

При этом в августе 2020 года в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был зафиксирован в Нижегородской (+24,7%), Свердловской (+20,7%), Тюменской (+16,8%) и Ульяновской (+12,5%) областях, а также в Краснодарском крае (+11,2%). В то же время ряд регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в т.ч. Кемеровская область (-30,5%), Чувашская Республика (-17,5%), Тульская область (-11,6%), а также Республика Башкортостан (-8,2%) и Московская область (-5,4%).

В Новосибирской области в августе 2020 года выдано 1214 автокредитов. Это на 5,6% больше, чем годом ранее (в прошлом году было выдано 1150 автокредпитов).

— После «провала» в апреле-мае 2020 года, выдача автокредитов летом, особенно в июле, демонстрировала высокий уровень, — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Однако уже в августе выдача автокредитов существенно замедлилась, но, тем не менее, осталась на достаточно высоком уровне аналогичного периода прошлого года.

Фото: pixabay.com, автор- GoranH