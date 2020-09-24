Что представляют собой компакторы и где их используют

Решение проблемы, связанной с утилизацией мусора

Проблема скопления бытовых отходов становится все более масштабной. Свалки выступают рассадником болезней и инфекций, на таких территориях селятся крысы и собачьи стадии. Опасность представляют и насекомые, являющиеся разносчиками заболеваний. Ситуация усугубляется, если свалки располагаются рядом с крупными предприятиями и торговыми базами.

Компактор для мусора способствует решению данной проблемы. Он предназначен для прессовки отходов. Благодаря этому мусор занимает меньше места, не синтезирует неприятного запаха. Появляется возможность размещения отходов в герметичных контейнерах.

Разновидности и принцип работы компакторов

Каждое предприятие выпускает свой вид продукции, поэтому и отходы отличаются. Компакторы можно классифицировать на две основных категории:

Мобильные. Стационарные.

Первую разновидность, как правило, размещают в местах появления отходов и никуда не перемещают. Они представляют собой пресс и оснащаются сменными контейнерами.

Стационарные варианты задействуют там, где есть необходимость в переработке большого количество отходов.

Мобильные компакторы транспортируют по местам скопления отходов на мультилифтах. Данная разновидность состоит из пресса и контейнера. Такой компактор представляет сбой моноблок.

Пресс-компакторы – это отличный выбор для ТБО.

Малогабаритные обычно приобретают для индивидуальной эксплуатации.

При выборе следует ориентироваться на специфику деятельности предприятия. Там, где производится большое количество отходов, нужны станции, способные прессовать мусор, чтобы уменьшить занимаемое им место до момента вывоза и последующей утилизации.

При обработке пищевых отходов задействуют биокомпакторы. Подобные станции должны оснащаться маятниковой плитой и обладать особой конструкцией. Их отличительная особенность заключается в дополнительной герметичности, прессовальное устройство не касается отходов. Как правило, их размещают рядом с крупными магазинами, отелями, продуктовыми базами.

Существуют модификации, устанавливаемые на автомобилях. В подобных случаях предприятие получает возможность переработки мусора одновременно на нескольких точках, что крайне удобно.

Компакторы уменьшают физический объем отходов, сокращают расходы на их перевозку и хранение.

Фото с сайта компании НЕТМУС