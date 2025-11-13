Прямые рейсы из Ашхабада в Новосибирск планируют запустить в 2026 году

Авиакомпания S7 намерена запустить новое международное направление — рейсы из Ашхабада в Новосибирск. По данным ТАСС, это станет возможным весной 2026 года. Об этом рассказал Евгений Чернышёв, генеральный представитель компании в странах Средней Азии.

По его словам, в настоящее время открытие нового маршрута активно обсуждается.

— Очень надеемся, что с весны 2026 года мы откроем рейс из Ашхабада в Новосибирск. Это сейчас в очень активной проработке, — уточнил Чернышёв в беседе с журналистами.

Чернышёв сообщил, что S7 летает из Москвы в Ашхабад с 2008 года, и сейчас рейсы выполняются ежедневно. Ранее он пояснял, что Новосибирск выбран как новое направление из Ашхабада из-за того, что это крупнейший хаб S7 в России. Сегодня добраться из Новосибирска в Ашхабад и обратно можно только с пересадкой в Москве.

