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Власть Общество

В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Автор: Юлия Данилова

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В Министерстве образования региона готовят пилотный проект такой площадки

В отдаленных локациях Новосибирска строится много микрорайонов. Правительство региона рассматривает возможность открытия на этих территориях учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом на пресс-конференции в Интерфакс рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина.

— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

О какой строительной компании и каком микрорайоне идет речь Малина не уточнила, но приоткрыла завесу тайны над отраслевой принадлежностью будущего СПО.

— Скорее всего это будет политехнический колледж, сочетающих в себе обучение самым востребованным специальностям. Это строительство, автосервис, организация общественного питания и т.д., которые позволят выпускникам хорошо трудоустроиться, — подчеркнула замминистра.

Представители новосибирских СПО идею создания филиалов в отдаленных микрорайонах поддерживают. Директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса Сергей Аверьяскин напомнил, что это позволит организовать более плотную работу отраслевых колледжей со школами.

— С 1 сентября в рамках федерального проекта «Молодёжь и дети» школы должны активизировать свою работу с отраслевыми учреждениями СПО в рамках ранней профориентации школьников. Детям нужно попробовать печь пряники, работать с отвёрткой и шуруповертом, ремонтировать автомобиль и так далее, чтобы к концу 9 класса принимать осознанное и мотивированное решение о поступлении в СПО, чтобы работать по профессии, а не просто «получить корочки» и пойти курьером на маркетплейсы, — добавил Аверьяскин.

Директор Новосибирского колледжа питания и сервиса Дарья Федосеева уверена, что у филиалов не будет проблем с кадрами, так как сами колледжи сейчас активно направляют своих выпускников в педагогический университет. Шестеро из них придут на работу в колледж питания уже в этом году.

—  Для мастеров производственного обучения у нас зарплата достаточно хорошая для Новосибирска, поэтому в этом году четверо выпускников у нас остались работать, — говорит и Сергей Аверьяскин.

Напомним, образовательный кластер планируется создать в технопарке «Ново-Николаевский», в том числе, губернаторский колледж «Новая смена». Это территория, прилегающая к новому микрорайону Клюквенный. Отмечалось, что кластер будет ориентирован на такие направления подготовки, как транспорт и логистика, электронная торговля, беспилотные авиационные системы, строительство и ЖКХ, информационные технологии и машиностроение. Светлана Малина подтвердила, что этот проект не заморожен и будет реализован.

— Он обязательно появится, но немножко позже, поскольку это достаточно ресурсозатратный проект, — отметила она.

Ранее редакция сообщала, что производственно-образовательный центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров по аналогии с «Алабуга-Политех» планируют создать на базе бывшего «ТЭЦ-6», в индустриально-промышленном парке «Такот Толмачёво». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : профориентация образование Колледжи Новосибирска

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Вы наверняка замечали эту сцену: летний вечер, идеальная погода, а во дворе вашего многоэтажного дома пусто. Тишина, какой не бывало даже в самые суровые зимы вашего собственного детства. А где же дети? Они там, где всегда — каждый в своей комнате, уткнувшись в светящийся прямоугольник. Пальцы порхают по экрану, ленты соцсетей листаются с гипнотической размеренностью. Ребёнок вроде бы при деле, даже возбуждён, но взгляд пустой, а на любой призыв выйти на улицу реагирует так, будто ему предложили отправиться в ссылку.

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Максимальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей, а заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 августа 2026 года. Работа разделена на два этапа: первый (включающий общую характеристику дорог, климатический анализ и разработку стратегии уборки) должен быть сдан к 15 октября, второй (посвящённый расчёту ресурсов и рекомендациям по организации службы содержания) — к 25 декабря 2026 года.

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В ходе опроса выяснилось, что 59% россиян допускают возможность приобретения электромобиля или гибрида. Из них 12% рассматривают именно электрический вариант, 8% — гибридный. Ещё 25% респондентов пока не готовы к такому переходу, но не исключают его в будущем. Уже сейчас владельцами таких машин являются 10% опрошенных — причём среди них поровну тех, у кого электрокар, и тех, кто выбрал гибрид.

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