В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

В отдаленных локациях Новосибирска строится много микрорайонов. Правительство региона рассматривает возможность открытия на этих территориях учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом на пресс-конференции в Интерфакс рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина.

— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

О какой строительной компании и каком микрорайоне идет речь Малина не уточнила, но приоткрыла завесу тайны над отраслевой принадлежностью будущего СПО.

— Скорее всего это будет политехнический колледж, сочетающих в себе обучение самым востребованным специальностям. Это строительство, автосервис, организация общественного питания и т.д., которые позволят выпускникам хорошо трудоустроиться, — подчеркнула замминистра.

Представители новосибирских СПО идею создания филиалов в отдаленных микрорайонах поддерживают. Директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса Сергей Аверьяскин напомнил, что это позволит организовать более плотную работу отраслевых колледжей со школами.

— С 1 сентября в рамках федерального проекта «Молодёжь и дети» школы должны активизировать свою работу с отраслевыми учреждениями СПО в рамках ранней профориентации школьников. Детям нужно попробовать печь пряники, работать с отвёрткой и шуруповертом, ремонтировать автомобиль и так далее, чтобы к концу 9 класса принимать осознанное и мотивированное решение о поступлении в СПО, чтобы работать по профессии, а не просто «получить корочки» и пойти курьером на маркетплейсы, — добавил Аверьяскин.

Директор Новосибирского колледжа питания и сервиса Дарья Федосеева уверена, что у филиалов не будет проблем с кадрами, так как сами колледжи сейчас активно направляют своих выпускников в педагогический университет. Шестеро из них придут на работу в колледж питания уже в этом году.

— Для мастеров производственного обучения у нас зарплата достаточно хорошая для Новосибирска, поэтому в этом году четверо выпускников у нас остались работать, — говорит и Сергей Аверьяскин.

Напомним, образовательный кластер планируется создать в технопарке «Ново-Николаевский», в том числе, губернаторский колледж «Новая смена». Это территория, прилегающая к новому микрорайону Клюквенный. Отмечалось, что кластер будет ориентирован на такие направления подготовки, как транспорт и логистика, электронная торговля, беспилотные авиационные системы, строительство и ЖКХ, информационные технологии и машиностроение. Светлана Малина подтвердила, что этот проект не заморожен и будет реализован.

— Он обязательно появится, но немножко позже, поскольку это достаточно ресурсозатратный проект, — отметила она.

Ранее редакция сообщала, что производственно-образовательный центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров по аналогии с «Алабуга-Политех» планируют создать на базе бывшего «ТЭЦ-6», в индустриально-промышленном парке «Такот Толмачёво».