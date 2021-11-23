В Новосибирске могут возобновить работу аквапарка

Завтра министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров проверит готовность комплекса «Аквамир» к работе по системе QR-кодов, а также обработку помещений согласно санитарным нормам.
Напомним, с 30 октября 2021 года в регионе была приостановлена работа аквапарков. В настоящее время рассматривается возможность возобновления деятельности комплекса «Аквамир» с соблюдением ограничительных мер, уточнила пресс-служба правительства региона.
При этом, несмотря на послабления, для посетителей культурных и спортивных мероприятий сохраняется контроль QR-кодов на входе в эти учреждения.
Система QR-кодов продолжает действовать и для посетителей ресторанов и кафе региона. В связи с этим рестораторы уже обратились к главе региона, заявляя, что они терпят убытки из-за падения выручки до 70%.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 17 ноября в регионе действовали следующие ограничения:
По данным оперативного штаба, на утро 22 ноября в регионе был зарегистрирован 391 новый случай заболевания коронавирусом, скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 72, 66, 83, 73, 68 лет и 2 мужчин в возрасте 62 лет и женщины в возрасте 72, 89, 66, 69, 70 лет и 2 женщины в возрасте 64 лет. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4145 пациентов, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 363 человека. На ИВЛ — 56 пациентов. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 1628 обращений.
Между тем, в августе ООО «Аквапарк «Аквамир» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о собственном банкротстве в связи с кредиторской задолженностью более 2,1 млрд рублей. Сейчас суд рассматривает требования кредиторов компании.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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