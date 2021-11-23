В Новосибирске могут возобновить работу аквапарка

Завтра министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров проверит готовность комплекса «Аквамир» к работе по системе QR-кодов, а также обработку помещений согласно санитарным нормам.

Напомним, с 30 октября 2021 года в регионе была приостановлена работа аквапарков. В настоящее время рассматривается возможность возобновления деятельности комплекса «Аквамир» с соблюдением ограничительных мер, уточнила пресс-служба правительства региона.

Если решение о возобновлении работы аквапарка будет принято, то оно станет вторым из списка послабляющих мер, согласованных правительством региона. Вчера, на оперативном совещании, губернатор сообщил, что культурным и спортивным учреждениям Новосибирской области разрешили увеличить заполняемость залов с 50 до 7%. Глава региона объяснил это ростом количества вакцинированных граждан. На 22 ноября полностью прошли курс вакцинации 1,4 млн жителей региона, первым компонентом вакцинировались 902 тысячи человек.

При этом, несмотря на послабления, для посетителей культурных и спортивных мероприятий сохраняется контроль QR-кодов на входе в эти учреждения.

Система QR-кодов продолжает действовать и для посетителей ресторанов и кафе региона. В связи с этим рестораторы уже обратились к главе региона, заявляя, что они терпят убытки из-за падения выручки до 70%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 17 ноября в регионе действовали следующие ограничения:

Введен масочно-перчаточный режим.

Ограничение по заполняемости заведений и соблюдение социальной дистанции — 1 посетитель на 4 кв. м.

Посещение заведений общепита при наличии QR-кода, ПЦР, справки, за исключением оказания услуг навынос.

Ограничение заполняемости зон фудкортов — не более 50 человек.

Работа аттракционов, детских развлекательных центров ограничена условием — 1 посетитель на 2,5 кв. м.

Приостановлена работа танцполов (танцплощадок), дискотек.

Проведение массовых мероприятий приостановлено, за исключением работы театров, спортивных мероприятий и официальных торжественных мероприятий органов власти или местного управления при заполняемости залов до 50%.

Проведение официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных, спортивных мероприятий и т. д. при заполняемости залов не более 50%.

Проведение спортивных и физкультурных мероприятий при наличии QR-кода или ПЦР, справки.

Посещение туристических баз, баз отдыха и санаториев при наличии QR-кода, ПЦР, справки.

Введен масочный режим в общественном транспорте.

Посещение фитнес-центров залов для занятий спортом, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров при наличии QR-кода или ПЦР, справки.

Работа аквапарков с ограничением заполняемости не более 50% от общей вместимости.

Обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

По данным оперативного штаба, на утро 22 ноября в регионе был зарегистрирован 391 новый случай заболевания коронавирусом, скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 72, 66, 83, 73, 68 лет и 2 мужчин в возрасте 62 лет и женщины в возрасте 72, 89, 66, 69, 70 лет и 2 женщины в возрасте 64 лет. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4145 пациентов, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 363 человека. На ИВЛ — 56 пациентов. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 1628 обращений.

Между тем, в августе ООО «Аквапарк «Аквамир» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о собственном банкротстве в связи с кредиторской задолженностью более 2,1 млрд рублей. Сейчас суд рассматривает требования кредиторов компании.