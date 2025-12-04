В новосибирском метро заменят тяжелые входные двери

Новосибирский метрополитен решил заменить тяжёлые и травмоопасные двери в вестибюлях станций. Об этом сообщил руководитель предприятия Аркадий Чмыхайло. Он рассказал об этом в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна» (101.4 FM). Чмыхайло подтвердил жалобы пассажиров на неудобные и опасные двери. По его словам, ключевая проблема в мощных возвратных пружинах, которые могут привести к травмам.

При этом директор МУП отметил, что на станции «Спортивная» уже установили новые двери.

— Если вы там были, то уже почувствовали, что эта дверь легко открывается, плавно закрывается, — отмечает Чмыхайлов.

Замена входных дверей на всех станциях метро, по его словам, займет много времени, так как они еще не изношены.

— Переход на такие двери мы планируем, но не можем это сделать очень быстро. Будем заменять плавно. Это связано в том числе и с финансово-экономической ситуацией на предприятии, но работа эта будет проводиться, — рассказал глава Новосибирского метрополитена.