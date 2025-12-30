Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Город

Новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сроки реализации этих планов туманны

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил корректировки в проект планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе до 2030 года.

Ключевой интерес представляет информация о перспективах транспортной инфраструктуры, активно развивающейся в части строительства жилья локации.

Новые развязки

Новые дороги с Затулинки в «большой город» в проекте не заложены. Решать проблему с постоянными пробками из данной части города, власти планируют за счет многоуровневых транспортных развязок в местах пересечений с магистральными улицами общегородского значения непрерывного движения.

— Их конфигурация будет уточняться на следующих стадиях проектирования.  Одноуровневые развязки планируются в местах пересечения магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, — уточняется в документе.

В частности, строительство развязки планируется на пересечении Советского шоссе с ул. Мира. Сейчас на съезде с Винаповского моста постоянно возникают заторы. В результате улица Мира нередко стоит до пересечения с Немировича-Данченко, так же как и прилегающие к ней улицы.

Скоростной трамвай

В проекте вновь прописаны перспективы развития трамвайного движения в районе Затулинки. Например, строительство путепровода для трамвая над железнодорожной линией по ул. Петухова. Его отсутствие сегодня не позволяет подключить к трамвайному сообщению Южно-Чемской жилмассив, где уже возведено больше сотни многоквартирных домов и строительство жилья продолжается. Стоит отметить, что создание полноценной развязки в этом месте планировалось еще при строительстве путепровода с Советского шоссе на Винаповский мост, но потом на объекте сэкономили. В итоге из-за того, что на железной дороге регулярно формируются поезда, периодически стоят в пробках Южно-Чемской жилмассив и Затулинка в районе улицы Петухова. Особенно феерично это выглядит в утренние и вечерние часы пик.

Мэрия вновь анонсировала в Кировке проект скоростного трамвая. По ул. Петухова предусмотрено размещение обособленного полотна линии этого вида электротранспорта с выходом на смежные территории. Напомним, в декабре 2024 года депутат горсовета Антон Бурмистров на комиссии по предложениям в генплан города Новосибирска попытался внести на рассмотрение вопрос о продлении железнодорожной ветки для трамвая или электрички до ОбьГЭСа. Однако вопрос не получил поддержки. По словам, Антона Бурмистрова, его отложили как минимум до 2030 года. Причина — отсутствие средств.

Работу над проектом по созданию скоростного городского трамвая в сторону ОбьГЭСа и Краснообска администрация города начала 10 лет назад — в 2014 году. В июле 2024 года заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин сообщил, что он до сих пор находится на стадии обоснования инвестиций. В технико-экономическом обосновании проекта от 2014 года отмечалось, что стоимость работ оценивалась в 47,8 млрд рублей.

Метро на периферию

Еще более фантастично выглядит проект строительства участка Кировской линии метрополитена от станции «Площадь Маркса» до станции «Затулинская» протяженностью 4,6 км. Предполагается, что линия пройдет вдоль улицы Сибиряков Гвардейцев. Новые станции предусмотрены на площади Ефремова, Северном переезде и площади Кирова. На Затулинке также планируется создание транспортно-пересадочного узла. Стоит отметить, что в предыдущих схемах развития городского метрополитена, еще одну станцию метро планировалось разместить рядом с Винаповским мостом. А метродепо — в начале нынешнего Южно-Чемского жилмассива. Сейчас эта территория занята коммерческой застройкой. Напомним, в Новосибирске уже не первый год обсуждаются различные варианты строительства метро.

«Южный транзит»

Наиболее вероятным для реализации проектом можно назвать строительство магистрали непрерывного движения в составе перспективной автомобильной дороги «Южный транзит»: от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в городе Новосибирске. Судя по проекту, он будет пересекать нынешний мост на «СовСибири».

Как сообщал на годовой итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Южный транзит сейчас находится в стадии проектирования. В него входит большой комплекс объектов, примыкающих к Бугринскому мосту в центре проекта, на юге — к Ордынскому кольцу, на севере — к будущему Восточному обходу.

Плюс, который может принести его полноценный запуск Затулинскому жилмассиву — исчезновение трафика фур, которые сейчас забивают улицу Петухова, Северный проезд и жилмассивы.

Ранее редакция также рассказывала о планах по развитию городской электрички, которая должна был разгрузить Кировский район от пробок. Однако для ее запуска потребовался новый железнодорожный мост

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : скоростной трамвай Городская электричка Metro

158
0
0
Предыдущая статья
Новосибирск вводит «сухой закон» на главных новогодних площадках
Следующая статья
Самые популярные имена детей в декабре 2025 года назвали в Новосибирске

Новосибирск вводит «сухой закон» на главных новогодних площадках

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске вводится временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на ключевых праздничных площадках города. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Мера направлена на обеспечение общественного порядка и создание безопасной атмосферы для семейного отдыха.

Ограничения будут действовать в два этапа.

Читать полностью

Министр культуры сменился в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Министра культуры Новосибирской области Юлию Шуклину уволили. Об этом стало известно 30 декабря.

— Министр культуры Новосибирской области Юлия Константиновна Шуклина уволена 30 декабря 2025 года по собственному желанию, — подтвердил информацию руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Читать полностью

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Читать полностью

Главный символ долгостроев актуальности не потерял: какие проекты в Новосибирской области не удалось завершить в 2025 году

Автор: Мария Гарифуллина

2025 год должен был стать годом завершения ряда больших и сложных строек в Новосибирской области. Но не все планы были реализованы. Infopro54 рассказывает, что региону нужно будет доделывать и достраивать в следующем году.

В текущем году планировали завершить историю строительства гостиницы «Турист» на площади Маркса. Но не завершилась — сроки в очередной раз сдвинули. История этой гостиницы началась в 1968 году с амбициозного проекта 20-этажного здания с кинотеатром. Однако уже в конце 1970-х — середине 1980-х годов стройка была заморожена из-за прекращения финансирования и других причин, и на долгие десятилетия недостроенный каркас превратился в самый известный долгострой города.

Читать полностью

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ проведено около 110 тысяч тендеров, сумма уже заключенных договоров составила 201 млрд рублей (на 24 декабря 2025 года). По итогам года цифра может достичь 210-215 млрд рублей. В прошлом году заказчики провели 115 тысяч процедур и заключили договоры на 204 млрд рублей. Об этом сообщают эксперты электронной площадки РТС-тендер (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС), которые изучили открытые данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)

По предварительным данным, в рамках 44-ФЗ в 2025 году в Новосибирской области проведено более 92 тысяч процедур, по итогам которых заключено 80 тысяч контрактов на общую сумму 154 млрд рублей. По итогам года объем закупок может достичь 160 млрд рублей. При этом уже сэкономлено при заключении контрактов почти 12 млрд рублей. В 2024 году было заключено 89 тысяч контрактов на 157 млрд рублей, размер экономии составил около 10,7 млрд рублей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Самые популярные имена детей в декабре 2025 года назвали в Новосибирске

Власть Город

Новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай

Бизнес Власть

Новосибирск вводит «сухой закон» на главных новогодних площадках

Общество

Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Недвижимость

Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

Бизнес Общество

Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Общество

В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Власть Отставки и назначения

Министр культуры сменился в Новосибирской области

Бизнес Общество

«Люди шли, чтобы их побили»: новосибирские бизнесмены прокомментировали новый ГОСТ на квесты для взрослых

Бизнес

«Как после Перестройки»: 2026 год будет крайне богатым на неопределенности для новосибирского бизнеса

Право&Порядок

Муниципальное предприятие Бердска погасило около полумиллиарда рублей долгов

Общество

Школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в транспорте на новогодних каникулах

Власть Спорт

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Актуальный разговор Бизнес

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Бизнес Власть Общество Экономика

Главный символ долгостроев актуальности не потерял: какие проекты в Новосибирской области не удалось завершить в 2025 году

Авто

Автопродление прав в России заканчивается в 2026 году

Бизнес Промышленность

В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Общество

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности