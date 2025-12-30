Новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил корректировки в проект планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе до 2030 года.

Ключевой интерес представляет информация о перспективах транспортной инфраструктуры, активно развивающейся в части строительства жилья локации.

Новые развязки

Новые дороги с Затулинки в «большой город» в проекте не заложены. Решать проблему с постоянными пробками из данной части города, власти планируют за счет многоуровневых транспортных развязок в местах пересечений с магистральными улицами общегородского значения непрерывного движения.

— Их конфигурация будет уточняться на следующих стадиях проектирования. Одноуровневые развязки планируются в местах пересечения магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, — уточняется в документе.

В частности, строительство развязки планируется на пересечении Советского шоссе с ул. Мира. Сейчас на съезде с Винаповского моста постоянно возникают заторы. В результате улица Мира нередко стоит до пересечения с Немировича-Данченко, так же как и прилегающие к ней улицы.

Скоростной трамвай

В проекте вновь прописаны перспективы развития трамвайного движения в районе Затулинки. Например, строительство путепровода для трамвая над железнодорожной линией по ул. Петухова. Его отсутствие сегодня не позволяет подключить к трамвайному сообщению Южно-Чемской жилмассив, где уже возведено больше сотни многоквартирных домов и строительство жилья продолжается. Стоит отметить, что создание полноценной развязки в этом месте планировалось еще при строительстве путепровода с Советского шоссе на Винаповский мост, но потом на объекте сэкономили. В итоге из-за того, что на железной дороге регулярно формируются поезда, периодически стоят в пробках Южно-Чемской жилмассив и Затулинка в районе улицы Петухова. Особенно феерично это выглядит в утренние и вечерние часы пик.

Мэрия вновь анонсировала в Кировке проект скоростного трамвая. По ул. Петухова предусмотрено размещение обособленного полотна линии этого вида электротранспорта с выходом на смежные территории. Напомним, в декабре 2024 года депутат горсовета Антон Бурмистров на комиссии по предложениям в генплан города Новосибирска попытался внести на рассмотрение вопрос о продлении железнодорожной ветки для трамвая или электрички до ОбьГЭСа. Однако вопрос не получил поддержки. По словам, Антона Бурмистрова, его отложили как минимум до 2030 года. Причина — отсутствие средств.

Работу над проектом по созданию скоростного городского трамвая в сторону ОбьГЭСа и Краснообска администрация города начала 10 лет назад — в 2014 году. В июле 2024 года заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин сообщил, что он до сих пор находится на стадии обоснования инвестиций. В технико-экономическом обосновании проекта от 2014 года отмечалось, что стоимость работ оценивалась в 47,8 млрд рублей.

Метро на периферию

Еще более фантастично выглядит проект строительства участка Кировской линии метрополитена от станции «Площадь Маркса» до станции «Затулинская» протяженностью 4,6 км. Предполагается, что линия пройдет вдоль улицы Сибиряков Гвардейцев. Новые станции предусмотрены на площади Ефремова, Северном переезде и площади Кирова. На Затулинке также планируется создание транспортно-пересадочного узла. Стоит отметить, что в предыдущих схемах развития городского метрополитена, еще одну станцию метро планировалось разместить рядом с Винаповским мостом. А метродепо — в начале нынешнего Южно-Чемского жилмассива. Сейчас эта территория занята коммерческой застройкой. Напомним, в Новосибирске уже не первый год обсуждаются различные варианты строительства метро.

«Южный транзит»

Наиболее вероятным для реализации проектом можно назвать строительство магистрали непрерывного движения в составе перспективной автомобильной дороги «Южный транзит»: от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в городе Новосибирске. Судя по проекту, он будет пересекать нынешний мост на «СовСибири».

Как сообщал на годовой итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Южный транзит сейчас находится в стадии проектирования. В него входит большой комплекс объектов, примыкающих к Бугринскому мосту в центре проекта, на юге — к Ордынскому кольцу, на севере — к будущему Восточному обходу.

Плюс, который может принести его полноценный запуск Затулинскому жилмассиву — исчезновение трафика фур, которые сейчас забивают улицу Петухова, Северный проезд и жилмассивы.

Ранее редакция также рассказывала о планах по развитию городской электрички, которая должна был разгрузить Кировский район от пробок. Однако для ее запуска потребовался новый железнодорожный мост.