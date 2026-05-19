Минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало данные о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений за 2025 год. В отчет попали практически все крупные университеты страны, включая новосибирские.

Безусловным лидером в регионе стал ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук. Его среднемесячный доход за прошлый год составил 844 тысячи рублей. Чуть меньше — 775,5 тысячи рублей — получил ректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анатолий Батаев.

Зарплаты остальных руководителей новосибирских вузов расположились в диапазоне от 480 до 600 тысяч рублей. Почти одинаковые доходы — около 599,9 тысячи рублей — оказались у ректоров Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Алексея Герасёва, Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Павла Новгородова. Замыкает эту пятерку и.о. ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Светлана Янкелевич с 480,8 тысячи рублей.

Примечательно, что зарплаты проректоров Новосибирского государственного университета оказались выше, чем доходы руководителей некоторых вузов региона. Например, проректор НГУ по научно-исследовательской деятельности Дмитрий Чуркин заработал 457,8 тысячи рублей, а его коллега по молодежной политике Ольга Яковлева — 442 тысячи.

При этом новосибирский лидер по зарплатам далеко не первый в Сибири. Ректор Сибирского федерального университета (СФО) из Красноярска Максим Румянцев заработал 1,53 миллиона рублей в месяц, почти вдвое больше Михаила Федорука. В Иркутске и Томске ситуация схожа: руководитель Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и ректор Томского государственного университета (ТГУ) получили по 1,38 миллиона рублей.

Стоит добавить, что московские ректоры зарабатывают еще существенно больше: например, ректор Московского государственного технического университета имени Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) получил 1,72 миллиона рублей, а глава Московского физико-технического института (МФТИ) — 1,51 миллиона.

Ранее редакция сообщала, что самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР».