Рекордный рост зарплат зафиксирован в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

По ряду специальностей предложения в регионе конкурируют с Москвой и Санкт-Петербургом

Рынок труда Новосибирска демонстрирует впечатляющие показатели по уровню предлагаемых зарплат. По данным SuperJob, в регионе появились вакансии с заработком до 320 тысяч рублей.

Лидеры по зарплатам в Новосибирске:

  • Водитель категории «Е» в крупной торговой сети — 175–320 тысяч рублей + бесплатное питание;
  • Производитель строительных работ — 120–180 тысяч рублей;
  • Помощник машиниста электровоза — 115–120 тысяч рублей плюс полный социальный пакет (ДМС, лечение, компенсация детсада, ипотека);
  • Врач-оториноларинголог — 100–160 тысяч рублей;
  • Автослесарь грузового сервиса — 100–150 тысяч рублей с предоставлением жилья.

По данным экспертов компании, Новосибирская область демонстрирует высокий спрос на специалистов в ключевых отраслях:

  • здравоохранение;
  • промышленное производство;
  • строительство;
  • транспорт и логистика;
  • IT-сфера.

— Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции по уровню предлагаемых зарплат среди регионов Сибири, конкурируя с Москвой и Санкт-Петербургом по ряду специальностей. Особенно высокий спрос наблюдается на специалистов с профессиональной квалификацией и опытом работы, — подчеркнули в компании.

По данным Новосибирскстат, средняя номинальная начисленная зарплата на одного работника за первый квартал 2026 года в регионе составляла 89,3 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов. Каждая седьмая вакансия на рынке труда региона уже предполагает работу на вахте.

Источник фото: Infopro54, автор: Мария Гарифуллина

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Автор: Юлия Данилова

У 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя выявлена острая кишечная инфекция. Кадеты обратились в медпункт 14 и 15 мая. По данным СУ СКР региона, пострадавшим от 10 до 15 лет.

— У части заболевших выявлена РНК норовируса. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, — уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной думы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков внесли предложение о введении налогового вычета на расходы, связанные с проведением свадьбы.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год субсидия была предоставлена одному гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Предоставление данной субсидии носит заявительный характер, и ранее уже практически по всем таким людям выплаты были предоставлены. В плане было три человека, на них были зарезервированы деньги, поэтому по данному показателю у нас недовыполнение, — отметил он.

В Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского

Автор: Мария Гарифуллина

В лесах и городских агломерациях Западной Сибири происходит заметное и, как говорят ученые, «не очень приятное явление»: привычный таежный клещ, с которым ранее имели дело местные жители, уступает место другому виду — клещу Павловского. Об этом Infopro54 рассказал член-корреспондент РАН директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

По словам ученого, за последние 10–15 лет ареал клеща Павловского серьезно изменился. Раньше его популяции встречались в основном на Алтае и на Дальнем Востоке, теперь же он активно осваивает городские агломерации — Кемерово, Новосибирск, Томск. При этом экология нового вида заметно отличается от привычного таежного клеща, что создает дополнительные риски для людей.

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск остаётся одним из самых спортивных городов страны. В нём насчитывается 1529 спортивных секций — от крупных центров единоборств до дворовых кружков для детей. Это третий результат среди городов-миллионников. По общему числу спортивных клубов Москва остаётся недосягаемой — 7028 объектов, за ней следует Санкт-Петербург (2887). К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучив динамику спортивной инфраструктуры в городах-миллионниках с мая 2025 по май 2026 года.

Исследование показало, что на 10 тысяч новосибирцев приходится 9,6 спортивного объекта. Это второй показатель среди всех городов-миллионников, сразу после Екатеринбурга (9,7). Однако есть тревожная тенденция — за последние 12 месяцев количество мест для занятий спортом в Новосибирске сократилось на 0,1%.

Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Автор: Юлия Данилова

Строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

