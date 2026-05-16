Рекордный рост зарплат зафиксирован в Новосибирской области

Рынок труда Новосибирска демонстрирует впечатляющие показатели по уровню предлагаемых зарплат. По данным SuperJob, в регионе появились вакансии с заработком до 320 тысяч рублей.

Лидеры по зарплатам в Новосибирске:

Водитель категории «Е» в крупной торговой сети — 175–320 тысяч рублей + бесплатное питание;

Производитель строительных работ — 120–180 тысяч рублей;

Помощник машиниста электровоза — 115–120 тысяч рублей плюс полный социальный пакет (ДМС, лечение, компенсация детсада, ипотека);

Врач-оториноларинголог — 100–160 тысяч рублей;

Автослесарь грузового сервиса — 100–150 тысяч рублей с предоставлением жилья.

По данным экспертов компании, Новосибирская область демонстрирует высокий спрос на специалистов в ключевых отраслях:

здравоохранение;

промышленное производство;

строительство;

транспорт и логистика;

IT-сфера.

— Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции по уровню предлагаемых зарплат среди регионов Сибири, конкурируя с Москвой и Санкт-Петербургом по ряду специальностей. Особенно высокий спрос наблюдается на специалистов с профессиональной квалификацией и опытом работы, — подчеркнули в компании.

По данным Новосибирскстат, средняя номинальная начисленная зарплата на одного работника за первый квартал 2026 года в регионе составляла 89,3 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов. Каждая седьмая вакансия на рынке труда региона уже предполагает работу на вахте.