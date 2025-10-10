Новосибирский архитектор рассказала, почему город страдает от пробок

Новосибирск все чаще сталкивается с транспортным коллапсом: даже небольшие ДТП парализуют движение на дорогах. Эксперт в архитектуре и урбанистике Анна Наволоцкая объяснила с чем это связано. По ее словам, перегрузка транспортной системы — результат проблем в планировании городской инфраструктуры.

Эксперт считает, что частые транспортные коллапсы в Новосибирске связаны с недостаточной пропускной способностью дорог, особенно в центре. Большинство улиц проектировались в советское время, когда автомобилей было меньше, и эта инфраструктура не рассчитана на современные нагрузки. Аварийные ситуации, даже незначительные, блокируют основные магистрали, так как альтернативные маршруты перегружены или отсутствуют, что приводит к длительным заторам. Наволоцкая отмечает, что городская инфраструктура практически не обновлялась, и город не готов справляться с большим количеством автомобилей.

Также Новосибирск испытывает серьёзные транспортные проблемы из-за роста числа автомобилей и нехватки парковочных мест. Узкие улицы и отсутствие комплексных решений усугубляют ситуацию.

— Нам нужно пересматривать подход к городской мобильности, а не полагаться только на увеличение числа дорог, —пояснила архитектор в комментарии изданию Om1 Новосибирск.

Транспортная система города перегружена, и без соответствующих решений через несколько лет возможна полная парализация движения.

Зима усугубляет проблемы: снег и гололёд замедляют движение, а мелкие аварии приводят к значительным заторам.

Специалист считает, что для решения транспортной проблемы нужно развивать и дороги, и общественный транспорт.

— Нельзя решить проблему только с помощью новых развязок или парковок. Нужно также активно развивать общественный транспорт, строить новые развязки и создавать подземные парковки в центре. Важно пересматривать подход к городской мобильности в целом, — говорит она.

Также важно учитывать интересы автовладельцев. Одним из решений может быть создание подземных парковок в центре города.

Напомним, на этой неделе из-за сильных снегопадов город на полдня встал в огромных пробках.

Ранее редакция сообщала о том, что на одном из перекрестков Новосибирска зарегистрировали почти 37 тысяч нарушений.