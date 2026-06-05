Крупная авария создала многокилометровую пробку под Новосибирском

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие стало причиной масштабного затора на Бердском шоссе 5 июня. По данным картографических сервисов, движение практически парализовано в обоих направлениях.

Ситуация на выезде из Новосибирска выглядит особенно сложной. Протяжённость затора — около 9 километров. Начало пробки — район дома 301а на Бердском шоссе, окончание — остановка «Посёлок Кирова».

В обратном направлении также наблюдаются серьёзные затруднения.

Длина затора составляет более 10 километров. Проблемный участок — от дома 138/2а на улице Ленина в Бердске до остановки «Пост ГАИ».

По информации сервиса 2ГИС, причиной транспортного коллапса стало дорожно-транспортное происшествие на Бердском шоссе. Автомобилистов просят по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

Напомним, это направление является одним из самых популярных у новосибирских автомобилистов в выходные, так как дорога ведет на Алтай. Кроме того, в этом направлении много дач, куда жители города выезжают на выходные.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам придется стоять в пробках на Димитровском мосту до зимы.