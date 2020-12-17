В Новосибирске назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

С ноября по декабрь в Новосибирской области на hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников, было опубликовано более 2000 вакансий, предлагающих заработную плату от 100 тысяч рублей и выше.

В большинстве случаев это были вакансии, размещенные компаниями из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Строительство, недвижимость» и «Услуги для бизнеса». Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали представителям профобластей «IT, телеком», «Продажи» и «Строительство, недвижимость».

При этом на одну вакансию для специалистов в сфере «IT, телеком» в ноябре приходилось всего 1,6 резюме, в «Строительстве и недвижимости» – 1,7 резюме, в сфере продаж -3 резюме, в то время как комфортное для рынка труда соотношение – 5-6 резюме на вакансию.

Лидером топа высоких зарплат в декабре в НСО стала вакансия «менеджера по работе с крупными и статусными объектами» от компании, занимающейся производством стройматериалов в Новосибирске, с зарплатой от 200 000 рублей на руки. Кандидат должен обладать опытом сотрудничества с государственными корпорациями, крупными строительными объектами и готовностью работать на результат. В свою очередь, компания обещает будущему сотруднику не только высокий доход, но и служебный автомобиль, компенсацию мобильной связи и пакет ДМС.

Топ-10 актуальных вакансий с самыми высокими зарплатами, Новосибирская

Вакансия Зарплата Ссылка Менеджер по работе с крупными и статусными объектами от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/40628843 Директор производственного предприятия от 180 000 до 500 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/40890470 Senior NodeJS/TypeScript ETL разработчик от 180 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/40674215 Java-разработчик (Senior) 170 000-200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/40946929 Ведущий инженер-проектировщик раздела ТХ производственного объекта от 150 000 руб. на руки https:// hh.ru/vacancy/40523318 Программист 1С от 130 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/40621428 Middle Backend Developer (разработчик бэк-энда) от 120 000 до 180 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/40030041 Региональный представитель от 120 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/40540195 Руководитель представительства от 120 000 руб. до вычета налогов https:// hh.ru/vacancy/40711648 Управляющий сетью / Операционный директор от 100 000 до 160 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/40732942

Фото: pixabay.com, автор- Alyibel