Специалисты ЦОК АПК рассказали, как сохранить плодородие земли жарким летом

В летние знойные дни растения борются за выживание, а садоводам приходится принимать меры для их спасения. Обычного полива недостаточно для удержания влаги в грунте, поскольку она быстро испаряется под воздействием палящих солнечных лучей. Перегрев почвы вызывает стресс у растений, замедляя их развитие. Специалисты из Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» поделились эффективными методами сохранения влаги.

Мульчирование

Летняя жара создает экстремальные условия для почвы: перегрев верхнего слоя, испарение влаги, уплотнение после осадков и поливов, а также активную деятельность микроорганизмов. Основная цель — сохранить влагу и защитить корни от перегрева. Мульчирование помогает достичь этого, одновременно подавляя сорняки и улучшая структуру почвы. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, солому, перепревшие опилки, щепу, кору деревьев, компост, хвойный опад, торф, мелкую каменную фракцию или ореховую скорлупу. Важно укладывать мульчу на прогретую землю, предварительно удалив сорняки, разрыхлив и увлажнив почву. Слой мульчи не должен превышать 5 см, и ее следует избегать у основания стеблей и стволов. Светлые материалы и белый спанбонд лучше отражают солнечный свет.

Притенение

Для защиты растений от сильной жары применяют специальные рассеивающие солнечный свет материалы. Над грядками можно натянуть тент из затеняющей сетки или белого спанбонда. Это предотвратит солнечные ожоги и перегрев, минимизируя испарение влаги, но сохраняя циркуляцию воздуха и достаточный уровень освещения. Выбор сетки зависит от региона и условий.

Гидрогель

Гидрогель в виде мелких гранул способен впитывать большое количество воды, превращаясь в гелеобразную массу. Он обеспечивает равномерное увлажнение почвы и доступ влаги к корням, что особенно полезно в засушливые периоды. Гидрогель улучшает структуру как тяжелых, так и легких почв, способствует равномерному распределению удобрений, снижает частоту поливов и подкормок, а также повышает всхожесть семян и приживаемость рассады. Его можно смешивать с почвой или добавлять в сухом виде с последующим поливом.

Рыхление

После поливов или дождей на поверхности почвы образуется корка, ускоряющая испарение влаги. Регулярное рыхление граблями или мотыгой разрушает эту корку, улучшает воздухообмен и стимулирует рост корневой системы. Этот прием особенно важен для глинистых и суглинистых почв. Песчаные почвы, сквозь которые вода быстро проходит, требуют особого подхода к увлажнению или улучшения состава.

Подкормки

Своевременные подкормки играют значительную роль в жаркую погоду. В начале лета вносят азотные или органические удобрения для адаптации и роста рассады. В июле проводят фосфорно-калийные подкормки для созревания плодов. В конце лета фосфор и калий укрепляют корневую систему. Избыток азота вреден. Антистрессовые препараты помогают ослабленным растениям. Жидкие удобрения способствуют экономии воды и усвоению питательных веществ. Подкормки следует проводить согласно инструкции, предварительно сделав анализ почвы.

Правила полива

В жару полив необходим, но проводить его следует утром (до 10:00) или вечером (после 19:00). Важно учитывать тип почвы и потребности растений. Тяжелые почвы поливают реже, легкие — чаще. Для растений с глубокой корневой системой нужен обильный, но редкий полив, для поверхностной — частый, но менее обильный.

Главная задача летнего ухода за почвой — сохранение влаги и предотвращение перегрева растений.