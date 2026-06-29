Покупают даже для котов: в Новосибирске из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы

В Новосибирске уже почти месяц стоит жаркая погода. Это предсказуемо привело к росту спроса на кондиционеры и вентиляторы. Продажи существенно выросли практически во всех сегментах: от дорогих сплит-систем до мини-вентиляторов, которые люди носят на шее, в руках, на головных уборах.

Об увеличении спроса на ручные портативные вентиляторы можно судить по наблюдениям, сделанным в транспорте и на городских улицах. Эти устройства есть сейчас у многих продавцов на рынках и уличных ярмарках, их размещают в детских колясках и на переносках для животных. Торговые компании, которые реализуют такую технику, подтверждают данные наблюдения.

— Мы продаём ручные и настольные вентиляторы на маркетплейсах. В Новосибирске у нас в этом июне продажи идут очень хорошо. Примерно в шесть раз спрос больше, чем в прошлом году. Конкурентов у нас тоже больше стало: многие поняли, что эти индивидуальные вентиляторы раскупаются в жару. Ну и китайские партнёры тоже стараются, работают над ассортиментом. Качество не идеальное, конечно, особенно у совсем бюджетных вариантов, но получше становится, — рассказал Infopro54 предприниматель Сергей Никонов.

В сетевых офлайн-магазинах бытовой техники тоже отмечают рост спроса на небольшие вентиляторы. Менеджер одного из магазинов в разговоре с журналистом Infopro54 отметил, что чаще всего покупают такую портативную технику женщины.

— Этим летом больше стало тех, кто покупает сразу несколько мини-вентиляторов. Возможно, себе и ещё родственникам. Одна клиентка купила три штуки, сказала, что у неё коты, и она их возит на дачу на электричке, — рассказал менеджер.

В компаниях, которые занимаются установкой климатического оборудования, регистрируют рост спроса на кондиционеры начиная с середины июня. К концу месяца многие из-за большого количества заявок увеличили срок обработки заявок.

— Стандартные сроки монтажа — 3–5 дней. Но когда жара стоит долго, количество заявок увеличивается в 2–3 раза. Сейчас как раз такая ситуация, и от момента звонка до установки кондиционера проходит примерно 16–18 дней, — рассказал мастер по установке кондиционеров Антон Стариков.

Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни и недели, все бенефициары жары, включая продавцов климатического оборудования, пищевого льда, мороженого и прохладительных напитков, продолжат зарабатывать.

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