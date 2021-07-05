Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

— По ситуации с аварией на канализационном коллекторе в районе Бердска- Академгородка. Продолжается отбор и анализ водопроводной воды, а также воды из поверхностных источников. Мы до сих пор проводим мониторинг, чтобы исключить заражение населения, — сообщил на оперативном совещании руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Он пояснил, что официально закрыты пляжи «Обское море» и «Звезда» в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

— Мы продолжим мониторинг и анализ отобранных проб еще эту неделю и потом примем решение, — добавил Щербатов.

Напомним, 1 июля на границе Советского района и города Бердска произошла авария, в результате которой из коллектора потоки фекалий устремились в воды Обского водохранилища. Представители ГО и ЧС Советского района рекомендовали горожанам воздержаться от купания на пляжах Академгородка.

Пляжи «Омское море» и «Звезда» — одни из самых популярных зон отдыха новосибирцев и гостей города в летнее время. С начала июня в Новосибирске установилась «пляжная погода» — от 25 градусов и выше.