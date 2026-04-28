В лесопарке под Новосибирском начали сносить аварийные деревья

В Новосибирском районе начались работы по благоустройству лесопарка имени академика И. И. Синягина. Об этом сообщила администрация Краснообска, отвечая на обращение подписчицы паблика «НН» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчица обратила внимание на то, что в лесопарке накопилось много мусора и поваленных деревьев. Администрация подтвердила, что муниципальное учреждение «Служба СБОМ» начало вырубку аварийных деревьев в этом общественном пространстве.

Администрация Краснообска сообщает, что целью проводимых работ является обеспечение безопасности всех, кто посещает территорию, а также предотвращение возможных инцидентов. На данный момент мероприятия уже начались, и планируется продолжение работ для поддержания порядка.

Стоит отметить, что вопрос о состоянии лесопарка имени Синягина новосибирцы поднимают давно. Очисткой зеленой зоны много лет занимаются энтузиасты, собирающие мусор весной и осенью в рамках экологических акций. Хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности природных комплексов и объектов, в лесопарке запрещена, так как в 2022 году он был признан особо охраняемой природной территорией местного значения.

Напомним, лесопарк на территории 292 гектара был заложен в 1973–1975 годах . Инициатором этого проекта стал основатель научного городка Сибирского отделения Всесоюзной академии сельского хозяйства имени Ленина (СО ВАСХНИЛ) Ираклий Иванович Синягин, в честь которого и назвали объект. Проектирование зелёной зоны осуществлялось ГипроНИИ, и в её создании было задействовано более 60 видов деревьев и кустарников.

Осенью фотографы часто снимают эту территорию с квадрокоптеров, так как в этот период лиственные растения создают яркий контраст с хвойными. Зимой, в дни с высокой влажностью, когда на деревьях образуется иней, сверху также хорошо виден рисунок, который был задуман дендрологами полвека назад.

