Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Арбитражный суд Новосибирской области отменил обеспечительные меры, наложенные по иску мэрии города на павильон «Шарик», расположенный рядом с театром «Глобус». Определение размещено на сайте суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны общественности.

В августе 2024 года администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам подала в арбитраж исковое заявление с требованием снести трехэтажное здание площадью 585 кв. метров с подвалом. При этом ООО «Вита-К» (арендатор земельного участка — Ред.) запретили до окончания производства по делу совершать любые регистрационные действия в отношении объекта капитального строительства.

— 13.04.2026 от истца поступило ходатайство об отмене обеспечительных мер. Заявление мотивировано тем, что обеспечительные меры были направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, поскольку требования истца были удовлетворены, основания для сохранения обеспечительных мер отсутствуют. Представители сторон явку в судебное заседание не обеспечили, отзывы на заявление не направили, — говорится в материалах суда.

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Вита-К» было создано в 2016 году. Учредители — Ирина Никонова (70%) и Константин Колоколов (30%). Компания занимается управлением недвижимого имущества. Выручка в 2025 году составила 7 млн рублей (+10%), чистая прибыль — 674 тысячи (-3,5 млн рублей).

