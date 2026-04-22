Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Автор: Юлия Данилова

Определение суда может быть оспорено в апелляции в течение месяца

Арбитражный суд Новосибирской области отменил обеспечительные меры, наложенные по иску мэрии города на павильон «Шарик», расположенный рядом с театром «Глобус». Определение размещено на сайте суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны общественности.

В августе 2024 года администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам подала в арбитраж исковое заявление с требованием снести трехэтажное здание площадью 585 кв. метров с подвалом. При этом ООО «Вита-К» (арендатор земельного участка — Ред.) запретили до окончания производства по делу совершать любые регистрационные действия в отношении объекта капитального строительства.

— 13.04.2026 от истца поступило ходатайство об отмене обеспечительных мер. Заявление мотивировано тем, что обеспечительные меры были направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, поскольку требования истца были удовлетворены, основания для сохранения обеспечительных мер отсутствуют. Представители сторон явку в судебное заседание не обеспечили, отзывы на заявление не направили, — говорится в материалах суда.

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Вита-К» было создано в 2016 году. Учредители — Ирина Никонова (70%) и Константин Колоколов (30%). Компания занимается управлением недвижимого имущества. Выручка в 2025 году составила 7 млн рублей (+10%), чистая прибыль — 674 тысячи (-3,5 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду. После обрушения в Первомайском районе их проверяют с прокуратурой.

Фото редакции Infopro54, автор — Юлия Данилова.

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Автор: Юлия Данилова

На трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки моста через реку Обь в Новосибирске стартовал монтаж контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Работы идут по графику, который предполагает открытие движения для трамваев в понедельник, 27 апреля, — заявили в компании.

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Автор: Артем Рязанов

Практика мультимодальных перевозок расширяется в Новосибирской области. Минтранс региона планирует внедрить такой проект на территории Искитимского района. Эта тема обсуждалась в администрации района с транспортными компаниями. Речь шла о синхронизации автобусных маршрутов с расписанием пригородных поездов.

Как пояснили в Минтрансе, ключевая цель проекта — улучшить транспортную доступность для жителей Искитима, Бердска и Новосибирска, сократив время ожидания при пересадке. Особое внимание уделили согласованию расписаний на маршрутах Гусельниково, Легостаево и Новососедово.

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выкупает аварийные дома и земельные участки на улице Малыгина. Речь идет  домах №9 (на четырёх хозяев), №13 (один хозяин), №19 (двое), №15 (один) и №19 (двое), а также трёхэтажке, 25/1. Предварительно квартиры в этом доме выкупят у 30 владельцев. В двухэтажке на улице Малыгина, 23 у собственников изымают три квартиры и четыре комнаты, сообщили «Новосибирские новости». В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. Перечислить компенсации за жильё и землю власти должны в течение 2026 года, пишет издание.

В документах, размещенных на сайте мэрии, отмечается, что постановления действуют в течение трех лет со дня публикации.

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка под Новосибирском намечен на осень

Автор: Юлия Данилова

За год на площадке, где под Новосибирском должен был строиться экотехнопарк, ничего не изменилось. Об этом сообщил общественник, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Во время рабочей поездки депутата Госдумы Дмитрия Новикова (Михаилов является его помощником в регионе. — Ред.) в Новосибирск, они посетили несколько локаций в городе.

— По пути специально остановились посмотреть, как продвигается стройка Экотехнопарка, где резиденты должны осуществлять переработку вторичных отходов. Ничего за год не изменилось. Парк возле Верх-Тулы, который еще в 2024 году должен был заработать, не завершен. Почти полтора миллиарда бюджетных средств пока ушли в никуда, — констатировал Михайлов.

Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело против двух жителей региона, 47 и 50 лет. Их признали виновными в незаконных валютных операциях с использованием подставных юридических лиц.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые в период с 10 января 2019 года по 28 мая 2020 года осуществляли незаконные валютные операции. Они переводили денежные средства в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике.

