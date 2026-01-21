В Новосибирске под угрозой сноса может оказаться историческое здание начала ХХ века

Среди новых многоэтажек и частных домов в районе реки Малая Ельцовка сохранился уникальный архитектурный ансамбль — бывший винокуренный завод Владимира Злоказова, построенный в 1914 году. Сейчас его могут снести, утверждая, что комплекс не имеет исторической ценности.

Этот ансамбль находится в Заельцовском районе Новосибирска, одном из первых промышленных кварталов города. Здесь работали паровая мельница, позже ставшая маслозаводом, склады керосина Нобеля, хранилища общества «Мазут» и с 1915 года кожевенный завод Крюкова.

Общественники не раз обращались в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области с просьбой признать весь комплекс памятником. Но ведомство отказало, ссылаясь на утрату целостности ансамбля.

— Хотя завод и был винокуренным, он приносил реальную пользу. Здесь производили чистый этиловый спирт, а не опасную смесь с метиловым, которую продавали в подполье. Во время Великой Отечественной войны предприятие работало на нужды фронта и медицины. А побочная продукция — барда — служила кормом для скота. Горожане даже из отдалённых районов ездили сюда, чтобы выжить в голодные годы, — подчёркивает краевед Наталья Липатникова.

Краевед считает, что все дореволюционные здания комплекса нужно сохранить — подобных больше не существует.

Журналист Горсайта запросила информацию в Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

— Специалисты провели работы по установлению историко-культурной ценности объекта. По результатам экспертизы вынесено отрицательное заключение. На этом основании принято решение не включать основное здание завода в перечень выявленных объектов культурного наследия, так как оно не соответствует установленным критериям, — сообщили в ведомстве.

Здание конторы на улице Ногина, 10/1, всё ещё проходит процедуру признания. Экспертиза ещё не завершена.

В инспекции объяснили, что возраст постройки не гарантирует её включение в реестр. Объект должен обладать исторической, архитектурной или культурной ценностью, подтверждённой государственной экспертизой. Учитываются дата постройки, связь с важными событиями, архитектурная выразительность и степень сохранности.

