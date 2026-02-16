Прокуратура добилась возврата 97 миллионов в доход государства

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании в доход государства более 97 миллионов рублей. Эти средства были незаконно получены в ходе исполнения контрактов на строительство трамвайных путей в Новосибирске.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о контрактной системе со стороны муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» и ООО «Специальное транспортное строительство». На основе материалов прокуратуры УФАС по Новосибирской области установило факт заключения сторонами антиконкурентного соглашения.

В прокуратуре пояснили, что подрядчик выполнял два практически идентичных муниципальных контракта. Несмотря на полную оплату со стороны заказчика, работы не были завершены ни по одному из объектов. Более того, заказчик одновременно выступал субподрядчиком на тех же объектах, что указывает на аффилированность сторон и ограничение конкуренции.

— На основании выявленных нарушений прокуратура предъявила иск о признании сделок недействительными. Арбитражный суд, согласившись с позицией прокуратуры, взыскал с подрядчика 97 млн рублей, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее редакция сообщала, что в медицинских контрактах в Новосибирской области выявили коррупцию.