В Новосибирске увеличили заполняемость культурных и спортивных залов

Культурным и спортивным учреждениям Новосибирской области разрешили увеличить заполняемость залов с 50 до 70 процентов. Такое решение, принятое с учетом информации областного управления Роспотребнадзора, губернатор Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. При этом, как заявил губернатор, несмотря на послабления, для посетителей культурных и спортивных мероприятий сохраняется контроль QR-кодов на входе.

Что касается текущей ковид-ситуации, то в областном управлении Роспотребнадзора отмечают снижение заболеваемости среди граждан старшего возраста, а, во-вторых, среди школьников, чему способствовала их разобщённость во время каникул. Темпы вакцинации населения сохраняются. И с 22 ноября стартует вакцинация сотрудников зарубежных консульств и иностранных рабочих, приезжающих на территорию Новосибирской области.

По информации оперативного штаба по противодействию коронавирусу, всего заболевших в области зарегистрировано 79, 5 тыс чел, за минувшие сутки выявлен 391 новый случай, 92 человека госпитализированы. Полностью прошли курс вакцинации 1,4 млн чел, первым компонентом вакцинировались 902 тыс человек.

Напомним, QR-коды на посещение публичных мест в Новосибирской области ввели с 12 ноября. До этого в регионе действовали ограничения на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также театров, кинотеатров и т.д. допускалась заполняемость не более 50%. Когда вводились QR-коды губернатор области Андрей Травников не исключал, что при стабилизации ситуации с коронавирусом требования по заполняемости залов могут быть изменены в сторону послабления.

На минувшей неделе новосибирские рестораторы написали письмо губернатору региона Андрею Травникову и собирают под ним подписи. Они обрисовали ситуацию в сфере общепита и попросили главу региона отменить QR-коды.

Авторы обращения заявили, что за пять дней после введения системы QR-кодов в заведениях произошло катастрофическое снижение посещаемости и падение торговой выручки в среднем на 50-70%. При этом за аренду помещений им приходится платить полную стоимость.