В Новосибирске в 2 раза вырос интерес к страховкам от потери работы

В апреле, мае и первой половине июня жители Новосибирска стали в 2 раза чаще по сравнению с прошлым годом интересоваться таким продуктом, как страхование от потери работы, сообщили в пресс-службе АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

— Мы напрямую связываем это с эпидемией коронавирусной инфекции и экономическим кризисом. Под ударом оказались целые отрасли, и люди все чаще задумываются о своем будущем, — отмечает руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким.

Страховка от потери работы – это хорошая альтернатива «финансовой подушке безопасности», если ее пока нет. Она поможет не оказаться в долговой яме и в течение нескольких месяцев без стресса искать новое место работы, считают банкиры.

— Среди тех, кто проявляет интерес к страхованию от потери работы, почти 80% — ипотечные заемщики, — отмечает Александр Ким. — Это не самый распространенный продукт на рынке, но мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы спрос на страхование от потери работы будет расти – в среднем на 50-80%.

Александр Ким подчеркнул, что на сотрудников ИП эта страховка тоже распространяется.

— Главное – именно факт официального трудоустройства, с оформлением документов. Важный момент – страховым случаем является не увольнение по собственному желанию, а именно сокращение сотрудника или прекращение деятельности компании, где он работал, — подчеркнул банкир.

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