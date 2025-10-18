В Новосибирске на пожаре в деревянном бараке погибли три человека

В Новосибирске при пожаре в старом деревянном доме погибли три человека. ЧП произошло в ночь с 17 на 18 октября в двухэтажном многоквартирном бараке по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 8.

Возгорание началось на втором этаже здания по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 8. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, было интенсивное распространение огня. Произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. На момент прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Спасателям удалось вывести ещё четверых, трое из которых были госпитализированы. Позднее в доме были обнаружены тела трёх погибших.

На месте работали 54 человека и 18 единиц техники, включая расчёты МЧС, полицию и скорую помощь.

Согласно справочникам, дом № 8 во 2-м переулке Римского-Корсакова был построен в 1929 году. Стены и перекрытия в здании деревянные. Известно, что ранее в этом доме уже был пожар. После него часть здания отремонтировали и обшили сайдингом. На оперативных кадрах чётко видна эта граница между старой и отремонтированной частями фасада.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку по факту пожара. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

