Самолёт «Сибири» экстренно вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателя

Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В связи с этим он объявлен в международный розыск. Об этом 29 июля проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России, он объявляется в международный розыск, — говорится в заявлении.