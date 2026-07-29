Самолёт «Сибири» экстренно вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателя

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возвращением самолёта авиакомпании «Сибирь» в аэропорт вылета.
По предварительным данным, 29 июля экипаж рейса Новосибирск – Краснодар принял решение о возврате в Толмачёво из-за возгорания двигателя.
— Посадка произведена в штатном режиме в международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) имени А. И. Покрышкина. На борту находилось 160 пассажиров, — говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг при задержке рейса и выполнение норм безопасности полётов.
Ранее редакция сообщала о том, что рейс из Новосибирска не смог приземлиться в Бишкеке.